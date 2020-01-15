İsrail'de Eğitim Bakanı "homofobik" açıklamaları nedeniyle protesto edildi

Tel Aviv’de binlerce öğrenci bakanı protesto etti.İsrail'de Eğitim Bakanı Rafi Peretz'in eşcinsellikle ilgili açıklamaları binlerce kişi tarafından Tel Aviv'de protesto edildi. Öğrenci konseyleri tarafından organize edilen gösteri Rabin Meydanı'nda yapıldı. Genç yaştaki göstericiler gökkuşağı bayraklarının yanı sıra İngilizce ve İbranice "Aşk aşktır" yazan pankartlar taşıdı. Protestolara lezbiyen, gey, biseksüel ve transgender (LGBT) topluluğundan öğretmenler de katıldı.

Aşırı sağcı, dinci ve milliyetçi Habayit Hayehudi partisinin lideri olan Peretz aynı zamanda da Ortodoks Musevi bir haham. Peretz Cuma günü yayınlanan mülakatında çocuklarından birinin "farklı bir cinsel yönelime sahip olması" halinde ne yapacağı sorusuna yanıt olarak "Allah'a çok şükür çocuklarım doğal ve sağlıklı bir biçimde büyüdü. Yuvalarını Yahudi değerler üzerine inşa ettiler" demişti. Perez konuşmasında normal bir ailenin de ancak "kadınla erkek arasında" kurulabileceğini söylemişti. Röportaj üzerine İsrail'de birçok okulda Pazar günü protestolar düzenlendi. Bazı enstitülerde de hoşgörü üzerine ek dersler kondu.