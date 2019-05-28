İsrail’de erken seçim için gereken 3 oylamanın ilki meclisten geçti

İsrail’de Başbakan Netanyahu’nun koalisyon hükümeti kurma konusunda ‘İsrail Evimiz’ Partisi başkanı eski Dışişleri Bakanı ve Savunma Bakanı Avigdor Liberman ile anlaşmaması üzerine, meclisin feshedilip erken seçime gidilmesi için bu sabah İsrail Meclisi Knesset’te ilk oylama yapıldı. Meclisin feshi için çoğunluk evet dedi.

Mecliste 44 milletvekili meclisin feshedilip erken seçime gidilmesi teklifini redderken 66 milletvekili meclisin feshi için evet dedi. Barış ve Demokrasi Cephesi (Hadash-Ta’al ) partisinin 5 temsilcisi çekimser oy kullandı. Hadaş -Ta’al, Netenyahu’nun aşırıcı bir hükümet kurması konusunda onunla işbirliği yapmayacaklarını söyledi. Diğer iki oylamada da meclisin feshi yasasının kabul edilmesi durumunda, erken seçim tarihinin muhtemelen 17 Eylül olacağı kaydedildi.

Likud Partisi’nin meclisin feshi ve erken seçim kanun teklifini hazırlayan milletvekili Miki Zohar, kanun teklifinin işlemlerinin Başbakan Netanyahu’ya hükümeti kurması için verilen son tarih olan Çarşamba gününe kadar yetişmeyeceğini söyledi.

Meclisin feshi yasasına karşı oy kullanan herkesin Mavi Beyaz Partisi’nin başkanı emekli Korgeneral Başkanı Benny Gantz’ın başbakanlığında solcu bir hükümetin kurulmasını garanti edeceğini söyleyen Miki Zohar, “Diğer taraftan kim de kanunu desteklerse sağ kanat hükümetin devamını garanti edecektir” dedi. Zohar, milletvekillerine çağrıda bulunarak, "Büyük bir acı ve üzüntüyle sizi Knesset’in (İsrail Meclisi) feshedilmesine destek vermeye çağırıyorum” dedi.

Kanun teklifinin dün mecliste ilk görüşülmesinin yapılmasına rağmen, muhalif partiler bu kanun teklifinin anlaşmazlık içinde bulunan milletvekillerini anlaşmaya zorlamak için bir hile olduğu iddiasında bulunmuştu. Mavi ve Beyaz İttifakı, İşçi Partisi ve Solcu Meretz parti kaynakları Pazar günü, yeniden bir seçime gitme yerine Cumhurbaşkanının başka bir adaya hükümeti kurma yetkisi vermesini tercih ettiklerini söyledi.

Mecliste 5 milletvekili bulunan ’İsrail Evimiz’ partisi Başkanı Avigdor Lieberman koalisyon hükümetinde yer almak için dini eğitim gören Yeşiva öğrencilerinin de askere alınması yasasının çıkarılmasını şart koşuyor. . Netanyahu’nun koalisyon hükümetinin diğerk ortakları olan Ultra Ortodoks Yahudi partileri bu yasa teklifine karşı çıkıyor. Ultra Ortodoks iki partinin ise mecliste 8’er milletvekili bulunuyor. Liberman’ın partisi olmadan hükümetin kurulması için gereken 61 milletvekilinin desteği sağlanamıyor.

Lieberman, Yeşive öğrencilerinin de askere alınması yasasının çıkarılmaması halinde yeniden erken seçimi tercih edeceğini söyledi.

