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İsrail'de erken seçim kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.12.2018 15:54 | Son Güncelleme

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu liderliğindeki koalisyon partilerinin başkanları nisan ayının başında erken seçime gitme kararı aldı

KUDÜS (AA) - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu liderliğindeki koalisyon partilerinin başkanları erken seçim kararı aldı.

Koalisyon partileri tarafından yayımlanan ortak bildiride, İsrail'de gelecek yıl kasım ayında yapılması planlanan genel seçimlerin nisan ayına alındığı ifade edildi.

Erken seçim kararının tüm koalisyon ortaklarının oy birliği ile alındığına işaret edilen açıklamada, bu kararın nedenine dair bir bilgi paylaşılmadı. Zira Başbakan Netanyahu geçen ay yaşanan erken seçim tartışmalarının ardından seçimlerin zamanında, yani Kasım 2019'da yapılacağını söylemişti.

Öte yandan İsrail basını erken seçimin 9 Nisan'da yapılacağını yazdı.

- İsrail'de geçen ay erken seçim tartışmaları yaşanmıştı

Eski Savunma Bakanı Avigdor Liberman, geçen ay abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yaşanan son gerginliğin ardından İsrail ile Filistinli gruplar arasında sağlanan ateşkesi eleştirerek, 14 Kasım'da görevinden istifa ettiğini açıklamıştı.

Mecliste 5 sandalyeye sahip İsrail Evimiz Partisi lideri Liberman'ın istifasının ardından bir diğer koalisyon ortağı Yahudi Evi Partisi milletvekillerinden Shuli Moale, "Savunma Bakanlığını Naftali Bennett ve partisi Yahudi Evi'ne vermenin zamanı geldi. Eğer Bennett bu göreve getirilmezse partimiz koalisyon hükümetinin parçası olmaya devam etmeyecek." ifadelerini kullanmıştı.

Netanyahu ile Bennett, 16 Kasım'da koalisyonun geleceğini görüşmek üzere bir araya gelmiş, ancak Netanyahu savunma bakanlığının kendisi tarafından yürütüleceğini duyurmuştu.

Netanyahu liderliğindeki 6 partili koalisyon hükümeti 120 sandalyeli İsrail meclisinde 66 milletvekiliyle temsil ediliyordu. Liberman'ın istifası ile koalisyon hükümetinin sandalye sayısı güvenoyu için gereken kritik sayı 61'e düşmüştü.

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erken seçim israil

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