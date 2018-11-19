İsrail'de erken seçim şimdilik rafa kalktı

KUDÜS (AA) - İsrail Eğitim Bakanı ve koalisyon hükümeti ortaklarından Yahudi Evi Partisi lideri Naftali Bennnett, Başbakan Binyamin Netanyahu başkanlığındaki hükümete destek vermeye devam edeceklerini açıkladı.

Meclis'te partisinin milletvekillerinden Adalet Bakanı Ayelet Şaked ile ortak basın toplantısı düzenleyen Bennett, beklenenin aksine koalisyon hükümetini desteklemeye devam edeceklerini belirtti.

Yerel basında yer alan haberlere göre "Netanyahu'nun geçen hafta istifasını açıklayan Avigdor Liberman'dan boşalan Savunma Bakanlığı koltuğuna kendisini getirmediği için istifa edebileceği" ileri sürülen Bennett, "Başbakanın yanında durmaya devam edeceğim ve onun hükümetten istifa etmem için verdiği ültimatomu yerine getirmeyeceğim." dedi.

Bennett, ortağı olduğu hükümetin güvenlik politikalarını da eleştirerek, "İsrail'in güvenlik gemisi yanlış sulara doğru yelken açtı." diye konuştu.

- Savunma Bakanı da Netanyahu olacak

İsrail Başbakanı Netanyahu, Eğitim Bakanı Bennett'in açıklamasından kısa bir süre önce mecliste Savunma ve Dış İlişkiler Komitesi üyeleriyle bir araya geldi.