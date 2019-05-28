İsrail'de Erken Seçim Yolda

İsrail parlamentosu Knesset, kendini feshetme yolunda ilk adımı geçti. Parlamento ilk oylamada, fesih kararı verdi. Parlamentoyu dağıtmak ve erken seçim tarihi belirlemek için, iki oylama daha yapılması gerekiyor.
44’e karşı 66 oyla fesih kararı çıkan ilk oylamada, gelecek iki oylamanın da aşılması halinde erken seçim için 17 Eylül tarihi önerildi.
9 Nisan'da düzenlenen seçimlerin ardından tekrar hükümeti kurma görevi verilen Netanyahu, halen bir koalisyon oluşturamadı.
Sağcı Likud Partisi’nin lideri olan Netanyahu’nun, Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin tarafından görevlendirilmesinin ardından, hükümeti kurmak için 29 Mayıs, Çarşamba gece yarısına kadar vakti var. Netanyahu bu tarihe kadar başarılı olamazsa İsrail Cumhurbaşkanı, hükümet kurma görevini başkasına verecek. Netanyahu’nun bu riski göze almayarak erken seçimi tercih edeceği belirtiliyor.
Koalisyon görüşmeleri, eski Savunma Bakanı Avigdor Lieberman'ın liderliğini yaptığı aşırı milliyetçi "Evimiz İsrail" partisi ile anlaşmazlık nedeniyle tıkanmış durumda. Lieberman, partisinin hazırladığı ve aşırı muhafazakar öğrencilerin askerlik hizmeti yapmasını zorunlu kılan yasa tasarısının geçmesini talep ediyor. Netanyahu’nun aşırı muhafazakar müttefikleriyse askerlik muafiyetlerinin sürmesinden yana.
Netanyahu Pazartesi günü yaptığı çağrıda olası koalisyon ortaklarından, ulusun iyiliğini tüm çıkarların üstünde tutmalarını istedi ve yeni bir seçimin para ve kaynak kaybı olacağını söyledi.
Çarşamba gece yarısından önce karşılıklı taviz verilmesinden umutlu olduğunu belirten Netanyahu, diğer taraftan Lieberman’ı başka bir seçim yapılmaması konusunda ikna edemediğini de söyledi.
Netanyahu’nun, Lieberman’ın partisi Evimiz İsrail olmadan hükümet kurması imkansız. Lieberman ise, “Yasa tasarısı bizim simgemiz haline geldi ve simgelerimizi teslim edemeyiz” dedi.
Aşırı muhafazakar Yahudiler, askerlik hizmetini dini inançlarının ihlali olarak görüyor ve askerliğin laikliğe neden olacağı korkusu taşıyor. Ancak askerlik muafiyetleri, diğer İsraillileri rahatsız ediyor
Kudüs'ün başkent yapılması ve Golan Tepeleri kararları ile Netanyahu’ya arka çıkan ABD Başkanı Donald Trump da yeni bir Twitter mesajıyla desteğini sürdürdü. Trump, Netanyahu'nun lakabı ‘’Bibi’’yi kullanarak, "İsrail'de koalisyonun oluşturulacağını ve Bibi ile benim, Amerika ve İsrail arasındaki ittifakı güçlendirmeyi sürdüreceğimizi umuyorum" dedi.
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