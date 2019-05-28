İsrail'de Erken Seçim Yolda

İsrail parlamentosu Knesset, kendini feshetme yolunda ilk adımı geçti. Parlamento ilk oylamada, fesih kararı verdi. Parlamentoyu dağıtmak ve erken seçim tarihi belirlemek için, iki oylama daha yapılması gerekiyor.

44’e karşı 66 oyla fesih kararı çıkan ilk oylamada, gelecek iki oylamanın da aşılması halinde erken seçim için 17 Eylül tarihi önerildi.

9 Nisan'da düzenlenen seçimlerin ardından tekrar hükümeti kurma görevi verilen Netanyahu, halen bir koalisyon oluşturamadı.

Sağcı Likud Partisi’nin lideri olan Netanyahu’nun, Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin tarafından görevlendirilmesinin ardından, hükümeti kurmak için 29 Mayıs, Çarşamba gece yarısına kadar vakti var. Netanyahu bu tarihe kadar başarılı olamazsa İsrail Cumhurbaşkanı, hükümet kurma görevini başkasına verecek. Netanyahu’nun bu riski göze almayarak erken seçimi tercih edeceği belirtiliyor.

Koalisyon görüşmeleri, eski Savunma Bakanı Avigdor Lieberman'ın liderliğini yaptığı aşırı milliyetçi "Evimiz İsrail" partisi ile anlaşmazlık nedeniyle tıkanmış durumda. Lieberman, partisinin hazırladığı ve aşırı muhafazakar öğrencilerin askerlik hizmeti yapmasını zorunlu kılan yasa tasarısının geçmesini talep ediyor. Netanyahu’nun aşırı muhafazakar müttefikleriyse askerlik muafiyetlerinin sürmesinden yana.