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İsrail’de Erken Seçim Yolda mı?

16.11.2018 20:41 | Son Güncelleme

Gazze’yle gerilimin tırmanması ve sonrasında Mısır’ın arabuluculuğunda Hamas’la ateşkese varılmasının ardından İsrail’in sertlik yanlısı Savunma Bakanı Avigdor Lieberman istifa etmişti. Erken seçim olasılığı gölgesinde İsrail’de savunma bakanlığı görevini Başbakan Netanyahu üstlenecek

İsrail’de Erken Seçim Yolda mı?

Gazze’yle gerilimin tırmanması ve sonrasında Mısır’ın arabuluculuğunda Hamas’la ateşkese varılmasının ardından İsrail’in sertlik yanlısı Savunma Bakanı Avigdor Lieberman istifa etmişti. Erken seçim olasılığı gölgesinde İsrail’de savunma bakanlığı görevini Başbakan Netanyahu üstlenecek.

Netanyahu öenmli koalisyon ortağı olan aşırı sağcı Yahudi Evimiz Partisi’nin lideri Naftali Bennett ile görüşmüş, Bennett Lieberman’ın istifası sonrasında savunma bakanlığına talip olmuştu. Naftali Bennett Netanyahu’nun politikalarını sık sık eleştiren bir isimdi.

Ancak ikili arasında uzlaşı sağlanamadı. Netanyahu’nun partisi Likud’un sözcüsünün yaptığı açıklamaya göre, savunma bakanlığı görevini şimdilik Başbakan Netanyahu üstlenecek.

İsrail Başbakanı sağ hükümetin muhafaza edilmesi ve sol kanadın iktidara gelmesinin engellenmesi için her çabanın gösterilmesi gerektiğini söylemişti. Naftali Bennett’e yakın bir kaynaksa Bennett ve Netanyahu arasındaki görüşmenin ardından bir an önce erken seçime gidilmesi gerektiğinin aşikar olduğunu, mevcut yönetimle devam edilemeyeceğini belirtti. Reuters haber ajansına konuşan bir kaynağa göre, koalisyon partilerinin liderleri Pazar günü bir araya gelecek ve erken seçim konusunda o gün bir karara varılacak.

İsrail’de normalde genel seçimlerin gelecek yıl Kasım ayında yapılması planlanıyordu. Ancak Savunma Bakanı Lieberman’ın istifasının ardından, koalisyon 120 sandalyeli parlamentoda sadece 1 sandalye ile çoğunluğu ancak sağlamış oluyor. Naftali Bennet’in partisinin desteği olmadan Netanyahu’nun koalisyonu parlamentodaki çoğunluğu kaybediyor.

İsrail’de siyasi kriz, İsrail özel kuvvetlerinin Gazze’de yürüttüğü gizli operasyonun ortaya çıkması ve sonrasında da Gazze’den İsrail’e ateşlenen füzeler ve İsrail’in de Gazze’ye hava saldırısı yürütmesiyle tırmanan gerilimle patlak vermişti.

İsrail ve Gazze’nin yönetimini elinde bulunduran Hamas arasında 2 gün süren şiddetli çatışmaların ardından Mısır’ın arabuluculuğunda İsrail ve Hamas arasında ateşkes sağlanmıştı. Ancak ateşkesin kabul edilmesine İsrail’de aşırı sağcı kesimden tepki geldi.

Savunma Bakanı Avigdor Lierberman da ateşkes kararını protesto için istifa etmişti. Lieberman Gazze’den ateşlenen füzelerin hedefi olan İsrail’in güneyindeki kentleri ziyaret etmiş, Netanyahu’yu terör konusunda yumuşak davranmakla suçlamıştı. Netanyahu’nun Gazze politikasının Hamas’ı güçlendirdiğini savunan Lieberman, “Durdurulmazsa büyüyecek bir canavarı besliyoruz. Bir yıl içinde Hizbullah’ın ikiziylekarşı karşıya kalacağız” ifadelerini kullanmıştı.

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