İsrail'de erken seçimlerin iptal edileceği iddiasına yalanlama

KUDÜS (AA) - İsrail'deki yerel bir televizyonun ülkede eylül ayında yapılacak erken seçimlerin iptal edileceğine yönelik iddialara yer verilen haberi, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud ve eski Genelkurmay Başkanı Benny Gantz'ın liderliğindeki ana muhalefet partisi Mavi-Beyaz İttifakı tarafından yalanlandı.

Kanal 12 televizyonunda yayımlanan haberde, Likud ile Mavi-Beyaz İttifakı'nın, birlik hükümeti kurmak amacıyla 17 Eylül'de düzenlenecek erken seçimlerin iptali için mecliste oylama yapılmasını planladığı iddia edildi.

Haberde ayrıca, seçimlerin iptali amacıyla mecliste yapılacak oylamanın kabul edilmesi için 80 milletvekilinin onayına gerek duyulduğu, 35'er sandalyeye sahip Likud ve Mavi-Beyaz'ın seçimlerin iptali için gerekli milletvekili sayısına ulaşmak amacıyla diğer muhalefet partileriyle görüştüğü öne sürüldü.

Ancak Likud ve Mavi-Beyaz'ın diğer muhalefet partileriyle yaptığı görüşmelerden sonuç alamadığı ileri sürüldü.

- "Netanyahu siyasetten çekilmeden seçimler iptal edilmez"