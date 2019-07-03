HABER

İsrail’de Etiyopyalı gencin öldürülmesi sonrası protestolar sürüyor

YAŞAM HABERLERİ  | 03.07.2019 10:09 | Son Güncelleme

İsrail’de Etiyopya asıllı bir gencin polis tarafından öldürülmesi üzerine başlayan protesto gösterileri 3’üncü gününe girdi.

İsrail’de Etiyopya asıllı bir gencin polis tarafından öldürülmesi üzerine başlayan protesto gösterileri 3’üncü gününe girdi. Gösterilerde 47’si polis 83 kişi yaralandı.
İsrail’de Etiyopya asıllı bir gencin polis tarafından öldürmesi üzerine başlayan protestolar sürüyor. Etiyopya asıllı Yahudiler, çeşitli kentlerde protesto gösterileri düzenledi. İsrail’i ırkçılık yapmakla suçlayan protestocular, polis karşıtı slogan attı. Protestocular birçok bölgede yolları kapatırken araçlara zarar verdi, lastik yaktı ve polise taş attı. Protestolar nedeniyle bazı bölgelerde trafik durma noktasına geldi. Gösterilerde 47’si polis 83 kişi yaralandı. İsrail polisi, gösterilerde 61 kişiyi gözaltına aldı.
3 gün önce İsrail polisinin Keryat Haim kentinde açtığı ateş sonucu 19 yaşındaki Etiyopya asıllı Solomon Tekah’ın hayatını kaybetmesinden sonra protestolar başlamıştı. Olayın ardından polis memuru tutuklandı ve İsrail Mahkemesi tarafından 15 günlük ev hapsi cezası verildi. Bu olay Etiyopyalı azınlık arasında öfkeye yol açtı.

PARTNERKaplan saldırısında son anda kurtuldular!Kaplan saldırısında son anda kurtuldular!
Ben Fero: Demet Akalın ismi denk geldiBen Fero: Demet Akalın ismi denk geldi
6 ByLock kaydı bulunan FETÖ’nün Havza ilçe sorumlusu yakalandı6 ByLock kaydı bulunan FETÖ’nün Havza ilçe sorumlusu yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tek kelimeyle katliam! Onlarca ölü ve yaralı var!

Tek kelimeyle katliam! Onlarca ölü ve yaralı var!

Kaşıkçı cinayetinin üzerine bu nedenle gidilmemiş!

Kaşıkçı cinayetinin üzerine bu nedenle gidilmemiş!

Son dakika... Diyarbakır'da büyük operasyon!

Son dakika... Diyarbakır'da büyük operasyon!

Araç sahipleri dikkat! Yeni ücretler belli oldu

Araç sahipleri dikkat! Yeni ücretler belli oldu

Survivor Atakan'dan Dalaka itirafı! İlk defa açıkladı

Survivor Atakan'dan Dalaka itirafı! İlk defa açıkladı

CHP'li siyasetçi yaşamını yitirdi

CHP'li siyasetçi yaşamını yitirdi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da dehşet! Tornavidayı göğsüne ve sırtına sapladı

İstanbul'da dehşet! Tornavidayı tam 7 kez...

80 yaşındaki yaşlı kadın alevlerin arasında feci şekilde can verdi!

Yaşlı kadın alevlerin arasında feci şekilde can verdi!

Bozcaada'daki kan donduran cinayetle ilgili yeni gelişme!

Bozcaada'daki kan donduran cinayetle ilgili yeni gelişme!

25 yıl hapis cezası aldığını öğrenince adliyenin kapısını kırarak kaçmaya çalıştı

25 yıl hapis cezası aldığını öğrenince adliyeden kaçmaya çalıştı

Rüyada balık yemek ne demek? Rüyada balık yemekle ilgili rüya tabirleri

Rüyada balık yemekle ilgili rüya tabirleri

Batman'da koca dehşeti! Eşine, kayınvalidesini ve baldızını darp edip tehdit yağdırdı

Skandal olay! '100 adamı öldüreceğiz'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.