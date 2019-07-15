HABER

İsrail'de Etiyopyalı gencin ölümüne sebep olan polisin serbest bırakılmasına tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2019 19:36 | Son Güncelleme

İsrail'de Etiyopyalı gencin ölümüne sebep olan polisin serbest bırakılmasına tepki

KUDÜS (AA) – İsrail'de Etiyopya asılı Yahudiler, 19 yaşındaki Solomon Tekah'ın ölümüne neden olan polisin serbest bırakılmasını protesto etti.

Batı Kudüs'teki İsrail Meclisi yakınlarında toplanan göstericiler, buradan Yafa Caddesi'ne yürüyüşe geçti.

Üzerinde Tekah'ın resmi bulunan ve İsrail'de polis tarafından öldürülen Etiyopyalılarının adlarının yazılı olduğu tişörtler giyen göstericiler, polis şiddetine ve ırkçılığa tepki gösterdi.

Sık sık "polis devleti" sloganı atan göstericiler ile polis arasında zaman zaman arbede yaşandı.

Polis, gruptan bazılarını yaka paça gözaltına alırken çevredeki İsrailliler de göstericilere alkışlarla destek verdi.

Öte yandan İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, Tekah'ı vuran polis memurunun serbest bırakılmasına karşı Etiyopya asıllı Yahudiler tarafından Kudüs'te düzenlenen gösteride en az 7 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

- Ev hapsi sonlandırıldı

İsrail basınında bugün yer alan haberlerde, 30 Haziran'da ülkenin kuzeyindeki Kiryat Haim kentinde tabancasından çıkan kurşunla Tekah'ın ölümüne neden olan ve güvenlik gerekçesiyle kimliği açıklanmayan polisin ev hapsinin sonlandırılmasına karar verilerek serbest bırakıldığı aktarılmıştı.

Etiyopya asıllı İsrail vatandaşı Tekah'ın polis kurşunuyla hayatını kaybetmesi nedeniyle Etiyopya asıllı Yahudiler, önceki hafta başta başkent Tel Aviv başta olmak üzere ülkenin birçok kentinde gösteriler düzenlemişti.

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, Etiyopya asılı Yahudilerin ülke genelinde düzenlediği gösterilerde 111 polisin yaralandığı, 136 göstericinin gözaltına alındığı belirtilmişti.

Polisin yürüttüğü soruşturmada, olaya karışan polisin ailesiyle gezintiye çıktığı sırada kavga eden gençlere müdahale ettiği, bu sırada "kendisine saldıran" gençleri durdurmak için yere ateş ettiği ancak kurşunun asfalttan sekerek Tekah'a isabet ettiği dile getirilmişti.

O ilçeye yaz daha yeni geliyorO ilçeye yaz daha yeni geliyor
Ordu’da sağanak hayatı felç ettiOrdu’da sağanak hayatı felç etti
İstanbul’da 15 Temmuz koreografik anma gösterisi ilgiyle izlendiİstanbul’da 15 Temmuz koreografik anma gösterisi ilgiyle izlendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Etiyopya asıllı Yahudiler israil Solomon Tekah

En Çok Okunan Haberler

Memduh Büyükkılıç'tan 'istifa' açıklaması

Memduh Büyükkılıç'tan 'istifa' açıklaması

11 Eylül'ü önceden bilmişti! Yeni tahmini korkuttu

11 Eylül'ü önceden bilmişti! Yeni tahmini korkuttu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Paylaşımına tepki yağıyor!

Paylaşımına tepki yağıyor!

Dışı karpuz, içi kavun, tadı salatalık... İşte şelengo

Dışı karpuz, içi kavun, tadı salatalık... İşte şelengo

İmamoğlu açıkladı: Suç duyurusunda bulunacağım

İmamoğlu açıkladı: Suç duyurusunda bulunacağım

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Çeşme'de büyük tehlike! "Tedbir alınmazsa facia kapıda"

Çeşme'de büyük tehlike! "Tedbir alınmazsa facia kapıda"

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Yıllar sonra ilk kez yüzünü yıkadı!

Yıllar sonra ilk kez yüzünü yıkadı!

Teslim olan terörist, örgütün kirli yüzünü anlattı

Teslim olan terörist, örgütün kirli yüzünü anlattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Taksim'de vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalandı

Aniden bastırdı! Hazırlıksız yakalandılar

PKK'lıların tuzakladığı patlayıcı infilak etti: 2 kardeş hayatını kaybetti

Hain tuzak! İki çocuk hayatını kaybetti

Tarihi bina iş makinesiyle yıkıldı, talimatı veren tespit edilemedi

Tarihi bina iş makinesiyle yıkıldı, talimatı veren tespit edilemedi

Şehitler Makamı'na ziyaretçi akını havadan görüntülendi

Havadan böyle görüntülendi!

Vatandaşlar 15 Temmuz anma töreni için Atatürk Havalimanı'na akın etti

Ve başladı! Vatandaşlar akın etti

15 Temmuz şehitlerini dualarla andılar

15 Temmuz şehitlerini dualarla andılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.