İsrail'de Etiyopyalı Yahudilere karşı sanal ortamda nefret söylemi arttı

KUDÜS (AA) - İsrailli bir araştırma merkezi, Etiyopya asıllı 19 yaşındaki Solomon Tekah'ın polis kurşunuyla yaşamını yitirmesine tepki göstermek amacıyla düzenlenen protestoların ardından İsrail'de sanal ortamda Etiyopyalı Yahudilere karşı nefret söyleminde ciddi artış olduğunu belirtti.

Berl Katznelson Center isimli araştırma kuruluşunun raporuna göre, 30 Haziran'da Tekah'ın görevli olmayan bir polisin silahından çıkan kurşunla hayatını kaybetmesinin ardından başlayan gösteriler nedeniyle İsrail'de Etiyopyalı Yahudilere karşı sanal ortamdaki nefret söyleminde 40 kart artış yaşandı.

Raporda, İsrail'de normal zamanlarda sanal ortamdaki nefret söylemlerinin sadece yüzde 1'inin Etiyopyalı Yahudileri hedef aldığı ancak bu oranın gösterilerin düzenlendiği geçen hafta yüzde 40'a çıktığı ifade edildi.

Sanal ortamdaki nefret söylemlerinden bazı örneklerin yer aldığı raporda, İsrailli kullanıcıların, "Etiyopya'ya geri dön", "vahşi hayvanlar", "bunları Sudan'a geri gönderin" gibi Etiyopyalı Yahudileri hedef alan cümleler kullandığı dile getirildi.