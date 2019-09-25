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İsrail’de genel seçimlerin resmi sonuçları açıklandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.09.2019 10:03 | Son Güncelleme

İsrail’de düzenlenen erken genel seçimlerinin resmi sonuçlarına göre, eski Genelkurmay Başkanı Benny Gantz’ın Mavi ve Beyaz İttifakı 33 sandalye kazanarak parlamentoda çoğunluğu elde etti.İsrail Seçim Komisyonu, 17 Eylül’de yapılan erken genel seçimlerin resmi sonuçlarını açıkladı.

İsrail’de düzenlenen erken genel seçimlerinin resmi sonuçlarına göre, eski Genelkurmay Başkanı Benny Gantz’ın Mavi ve Beyaz İttifakı 33 sandalye kazanarak parlamentoda çoğunluğu elde etti.
İsrail Seçim Komisyonu, 17 Eylül’de yapılan erken genel seçimlerin resmi sonuçlarını açıkladı. Eski Genelkurmay Başkanı Benny Gantz’ın Mavi ve Beyaz İttifakı’nın seçimlerde 33 sandalye kazanarak birinci çıktığını açıklandı. Başbakan Binyamin Netanyahu’nun Likud Partisi’nin 120 sandalyeli parlamentoda 32 milletvekili kazanarak seçimlerden ikinci çıktığını duyuran Seçim Komisyonu, Ortak Arap Listesi Bloku’nun 13 sandalye elde ettiğini kaydetti. Eski Savunma Bakanı Avigdor Liberman liderliğindeki "İsrail Evimiz" partisi ise 8 sandalye kazanabildi.
İsrail, 17 Eylül’de tekrarlanan erken seçim sonrası hiçbir partinin hükümeti kuracak çoğunluğu sağlayamaması nedeniyle siyasi krizi yaşıyor. Gantz ve Netanyahu hükümet kurmak için gerekli olan 61 milletvekili sayısına ulaşamadı. 120 sandalyeli İsrail Parlamentosunda güvenoyu için 61 milletvekili gerekiyor.
İsrail Devlet Başkanı Reuven Rivlin, Mavi-Beyaz İttifakı’nın lideri Benny Gantz ve Başbakan Netanyahu’yu beraber bir koalisyon kurmaları için görüşmeler yapmaya davet etti.
Gantz ve Netanyahu, Başkanlık Konutunda 2 gün önce Rivlin ile ayrı ayrı ve birlikte görüşmeler yaptı. İki saatlik görüşmelerin ardından her iki taraftan yapılan açıklamalarda, partilerin yetkililerin koalisyon pazarlığı için gerekli görüşmelere başladığı belirtildi. Rivlin’in, iki lideri bu akşam yeniden görüşmeye çağırdığı kaydedildi. Netanyahu ve Gantz de bu akşam Rivlin’in katılımıyla yeniden bir araya gelme konusunda anlaştıklarını ifade etti.
İsrailliler 17 Eylül’de 120 sandalyeli parlamentonun (Knesset) yeni üyelerini belirlemek üzere erken seçimle 6 ay içinde ikinci kez sandığa gitmişti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Nisan ayındaki seçimde birinci gelmesine rağmen koalisyon hükümeti kuramadığı için 17 Eylül’de erken genel seçime gidilmesi kararı alınmıştı.

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