İsrail’de Halk Sandık Başında

İsrail’de hükümet kurulamayınca gidilen seçimlerde anketler eski Genelkurmay Başkanı Benny Gantz’ın Mavi ve Beyaz Partisi’yle Başbakan Benyamin Netanyahu’nun Likud Partisi’ni başabaş gösteriyordu.

Seçimlerin Netanyahu’nun 10 yıllık başbakanlığının sonu olabileceği yorumları yapılıyor.

Bununla birlikte aşırı sağcı Yisrael Beiteinu Partisi’nin kilidi çözebilecek parti olabileceği de kaydediliyor.

Gantz, Tel Aviv yakınlarında oyunu kullanırken herkese başarılar diledi.

Bu, İsrail’de 5 ay içinde yapılan ikinci parlamento seçimi.

Netanyahu Nisan ayında yapılan seçimler sonrası çoğunluk hükümeti kuramayınca yeniden seçim kararı almıştı.

Nisan ayındaki seçimlerde her iki parti de 120 sandalyeli Knesset’te 35’er koltuk elde etmişti.

İsrail’de ilk defa bir yıl içinde iki genel seçim yapılıyor.

Netanyahu seçimler öncesi Batı Şeria’daki Yahudi yerleşim birimlerini ilhak edeceğini kaydetmişti.

Mavi ve Beyaz da Batı Şeria’daki Yahudi yerleşim birimlerini güçlendireceğini seçimler öncesi açıklamıştı.

Netanyahu seçimlerde rekor sayıda 5.kez seçilerek bu alanda bir rekor kırmak amacında.

Netanyahu daha önce 1996-1999 yılları arasında başbakanlık koltuğunda oturmuştu.

Mart 2009’dan bu yana da Başbakan.

Sabah 7’de açılan sandıklar akşam 10’da kapanacak.

