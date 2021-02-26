İsrail’de halkın yarısı aşılandı

Bu kişilere sosyal aktivitelere yeniden erişim sağlayan ‘’Yeşil Pasaport’’ adlı belge verilecek.İsrail, halkın yarısına halihazırda koronavirüs aşısının en az ilk dozunun uygulandığını açıkladı. İsrail Sağlık Bakanı Yuli Edelstein, 9 milyon 300 binlik nüfusun yüzde 35’inin ise Pfizer aşısının iki dozunu da olduğunu ve ülkede kademeli olarak açılan serbest zaman aktivitelerin tamamına dahil olmalarına imkan verecek "Yeşil Pasaport"u edinme hakkı elde ettiğini söyledi.

Ülkede geçen Pazar günü itibarıyla kısıtlamaların önemli bir bölümü kaldırılmaya başlanmıştı. Alışveriş merkezleri, müzeler, kütüphaneler ve ibadethaneler bu bağlamda aşı olmayanlar için de, maske ve sosyal mesafe kuralına uymak şartı ile yeniden açıldı. Okullarda yüz yüze eğitimin kapsamı da genişletildi.

Koronavirüs aşısı olanlar ya da Covid-19 olup iyileşenler ise kapsamlı ayrıcalıklardan yararlanmaya başlamıştı. Söz konusu kişilerin kendilerine verilen "Yeşil Pasaport"la spor salonları, oteller, tiyatrolar, spor müsabakaları vb. faaliyetlerden yararlanmaları öngörülüyor. İsrail'de Covid-19 hastalığını atlatarak iyileşen herkes ve koronavirüs aşısının ikinci dozunu olanlar, bu aşılamadan bir hafta sonra, "Yeşil Pasaport"larını alabiliyor.