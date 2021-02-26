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İsrail’de halkın yarısı aşılandı

26.02.2021 11:42 | Son Güncelleme:
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İsrail’de halkın yarısı aşılandı

İsrail Sağlık Bakanlığı, halkın yüzde 50’sinin en az bir aşı dozunu olduğunu açıkladı.

Bu kişilere sosyal aktivitelere yeniden erişim sağlayan ‘’Yeşil Pasaport’’ adlı belge verilecek.İsrail, halkın yarısına halihazırda koronavirüs aşısının en az ilk dozunun uygulandığını açıkladı. İsrail Sağlık Bakanı Yuli Edelstein, 9 milyon 300 binlik nüfusun yüzde 35’inin ise Pfizer aşısının iki dozunu da olduğunu ve ülkede kademeli olarak açılan serbest zaman aktivitelerin tamamına dahil olmalarına imkan verecek "Yeşil Pasaport"u edinme hakkı elde ettiğini söyledi.

Ülkede geçen Pazar günü itibarıyla kısıtlamaların önemli bir bölümü kaldırılmaya başlanmıştı. Alışveriş merkezleri, müzeler, kütüphaneler ve ibadethaneler bu bağlamda aşı olmayanlar için de, maske ve sosyal mesafe kuralına uymak şartı ile yeniden açıldı. Okullarda yüz yüze eğitimin kapsamı da genişletildi.

Koronavirüs aşısı olanlar ya da Covid-19 olup iyileşenler ise kapsamlı ayrıcalıklardan yararlanmaya başlamıştı. Söz konusu kişilerin kendilerine verilen "Yeşil Pasaport"la spor salonları, oteller, tiyatrolar, spor müsabakaları vb. faaliyetlerden yararlanmaları öngörülüyor. İsrail'de Covid-19 hastalığını atlatarak iyileşen herkes ve koronavirüs aşısının ikinci dozunu olanlar, bu aşılamadan bir hafta sonra, "Yeşil Pasaport"larını alabiliyor.

İsrail Sağlık Bakanlığı, BioNTech/Pfizer aşısının koronavirüse karşı çok etkili olduğunu ve aşının ikinci dozunu da alan kişileri ağır bir Covid-19 hastalığına karşı yüzde 99 oranında koruduğunu bildirmişti. Ancak İsrail’den gelen veriler, Pfizer-BioNTech aşısının yeni varyantlara karşı etkisine dair henüz bir sonuç sunmuyor.

Batı Şeria ve Gazze Şeridi aşı programına dahil değil

İsrail, dünya çapında koronavirüse karşı aşı kampanyasında en başarılı ülkelerden biri olarak gösteriliyor. Ülkede 16 yaşın üstündeki herkes aşı olabiliyor. Vaka sayıları ise geçtiğimiz haftalarda düşüş eğilimi gösterse de hala yüksek bir seviyede seyrediyor.

İsrail, Doğu Kudüs’te yaşayan Filistinlileri de nüfusun bir parçası sayarak 19 Aralık’ta başlatılan aşı programına dahil etmişti. Ancak Batı Şeria ve Gazze Şeridi’nde ikamet eden Filistinlilerin programa dahil edilmemesi uluslararası kamuoyunda tepkilere neden olmuştu. İsrail, Birleşmiş Milletler'in baskısı üzerine geçen Ocak ayında işgali altındaki bölgeye tıbbi personelin aşılanması için bölgeye 5 bin doz koronavirüs aşısı gönderileceğini açıklamıştı.

DW,rtr/SÖ,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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