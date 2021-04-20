İsrail'de hangi aşı yapılıyor, 'sürü bağışıklığı'na nasıl yaklaşıldı?

https://www.youtube.com/watch?v=Yt7-t2\_N1Nw

Dünyada en hızlı Covid-19 aşılama kampanyasını yürüten ülkelerin başında gelen İsrail'de nüfusun 57'sinden fazlasının iki doz aşısı tamamlandı.

Nüfusu yaklaşık 5,3 milyon olan İsrail'de de en az bir doz aşı olanların oranı da yüzde 60'ın üzerinde seyrediyor. Bugüne kadar ülkede toplam 830 bin koronavirüs vakası tespit edildi.

İsrail'de aşılama 19 Aralık'ta Pfizer-BioNTech aşısı ile başladı. Şu anda 16 yaşından büyük herkese aşı sırası gelmiş durumda. İsrail, bu hafta içerisinde 2022 yılında da milyonlarca doz aşı satın almak için Pfizer ile anlaşma imzaladığı ve Moderna ile de benzer bir anlaşma yapmak istediklerini açıkladı.

Hem aşılama hem de enfeksiyonla elde edilen doğal bağışıklık hesaba katıldığında İsrail'in sürü bağışıklığı düzeyine çok yaklaştığı açıklandı.

İsrail'in en büyük hastanesi Şeba Tıp Merkezi'nin Direktörü Prof. Dr. Eyal Leshem, kısıtlamaların kaldırılmasına rağmen vaka sayılarında düşüşün "tek açıklamasının" sürü bağışıklığına ulaşılmış olduğunu söyledi.