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İsrail'de her 66 saniyede bir Filistinliler aleyhine paylaşım yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2019 18:27 | Son Güncelleme

İsrail'de sosyal medya ağlarında Filistinlilere karşı kışkırtıcı nitelikte yapılan paylaşım sayısı 2018 yılında Yahudi Ulus Devlet Yasası’nın yürürlüğe girmesiyle artışa geçti

KUDÜS (AA) - İsrail’de Yahudi Ulus Devlet Yasası’nın yürürlüğe girmesiyle beraber, 2018 yılı boyunca sosyal medyada Filistinlileri hedef alan kışkırtıcı paylaşımların sayısı da artışa geçti.

Hayfa merkezli çalışma yapan Arap Sosyal Medya Geliştirme Merkezi’nin (Hamle) yayımladığı rapora göre, İsrail’de sosyal medya üzerinden Filistinlilere karşı kışkırtıcı nitelikte yapılan paylaşım sayısı 2018 yılında büyük oranda arttı.

Sosyal medya üzerinden yapılan "Filistinlilere yönelik şiddete teşvik, ırkçı söylem ve hakaret" içerikli yayın sayısının 2018 yılında 474 bini geçtiği belirtilen raporda, İsrail meclisinde "Yahudi Ulus Devlet" yasasının onaylanmasından sonra bu içerikteki yayınların da zirve yaptığı vurgulandı.

Araplarla ilgili her 10 paylaşımdan birinin Filistinlileri hedef alan içeriklere sahip olduğuna dikkat çekilen raporda, sosyal medya ağlarında 2018 yılında her 66 saniyede bir Filistinlilere yönelik hakaret içerikli paylaşımlar yapıldığı kaydedildi.

Arap Sosyal Medya Geliştirme Merkezi, İsrail’deki sosyal medya ağlarında Filistinlilere yönelik şiddete teşvik, ırkçı söylem ve hakaret içerikli yayınlara ilişkin her yıl rapor yayımlıyor.

- Yahudi ulus devlet yasası

İsrail meclisinde 19 Temmuz'da çok az bir oy farkıyla kabul edilen "Yahudi ulus devlet" yasası, iki farklı vatandaş modeli öngörüyor. Buna göre, 8 milyonu aşkın nüfuslu ülkenin yüzde 20'den fazlasını oluşturan Arapların ikinci sınıf vatandaş konumuna düşeceği kaydediliyor.

Halihazırda uygulamada var olduğu belirtilen ayrımcı politikaları hükme bağladığı eleştirileri yöneltilen yasayla, Arapça resmi dil olmaktan çıktı ve ülkenin tek resmi dili İbranice oldu.

Bununla birlikte yasanın en çok tepki çeken diğer maddeleri arasında şu hükümler yer alıyor:

"Ülkede kendi kaderini tayin etme hakkı sadece Yahudilere aittir. İsrail dünyadaki tüm Yahudilerin tarihi ana vatanıdır. Dünyadaki tüm Yahudilerin İsrail'e dönme hakkı vardır. Yahudilerin dini günleri resmi tatil sayılacaktır. İsrail'in başkenti Kudüs'tür."

Yasada yer alan "İsrail, tüm dünyadaki Yahudilerin tarihi ana vatanıdır." ifadesiyle, Filistinlilerin bu topraklar üzerindeki tarihi varlığı ve haklarının da görmezden gelindiği belirtiliyor.

İsrail, dünyanın değişik bölgelerindeki Yahudileri İsrail'e gelip yerleşmeye teşvik ediyor ancak 1948'de vatanlarından sürdükleri Filistinlilere geri dönme hakkı tanımayı ise reddediyor.

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Yahudi Ulus Devlet Yasası Filistin israil

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