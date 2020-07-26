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İsrail'de hükümet karşıtı protestolar devam ediyor

26.07.2020 11:39 | Son Güncelleme

Koronavirüs vakalarının hızla arttığı İsrail'de hükümet karşıtı gösteriler sürüyor.

İsrail'de hükümet karşıtı protestolar devam ediyor

Vatandaşlar, hükümetin korona ile mücadele politikasına, işsizlik ve yolsuzluklara karşı yine eylem düzenledi. Polis sert müdahale etti.Koronavirüs vakalarının hızla arttığı İsrail'de hükümet karşıtı gösteriler dün de devam etti. İsrail medyasının bildirdiğine göre, sadece Başbakan Benyamin Netanyahu'nun resmi konutunun yakınında düzenlenen protestolara 6 bin kişi katıldı. Ayrıca Başbakan Netanyahu'nun Caeserea'daki özel konutunun önünde ve Tel Aviv'de de hükümet karşıtı eylemler düzenlendiği bildiriliyor.

Öfkeli göstericilerin taşıdıkları dövizlerde, hakkında yolsuzluk davaları süren Başbakan Netanyahu'ya rüşvet ve sahtekarlık suçlamaları yönelttikleri ve onu "ahlaksız" diye niteledikleri bildiriliyor. Haftalardır süren eylemlerde göstericiler sağcı Likud partili Başbakan Benyamin Netanyahu'nun istifasını talep ediyor.

Polisin tazyikli su ile dağıttığı eylemcilere sert biçimde müdahale ettiği görüldü. Emniyet birimleri, 12 göstericinin gözaltına alındığını açıkladı.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, mayıs ayından bu yana yolsuzluk, rüşvet, görevi kötüye kullanma gibi suçlamalarla yargılanıyor ve pek çok İsrail vatandaşı bu nedenle istifasını talep ediyor. Buna koronavirüs ile mücadelede hükümetin başarısız olması, vaka sayısının hızla artması da eklenince vatandaşlar hükümeti tedbirleri çok kısa sürede gevşetmekle suçlayarak gösterilere başlamıştı.

İsrail'de lokantalar, sahiller ve spor kulüpleri önce kapatıldı, sonra açıldı, vaka sayılarındaki hızlı artış üzerine yeniden kapatıldı. Bu ve 9 milyonluk ülkede 60 binden fazla koronavirüs vakası görülmesi tepkilere neden oluyor. İsrail'de resmi rakamlara göre şimdiye kadar 455 kişi COVID-19'dan hayatını kaybetti.

AFP,dpa/ETO,EC

© Deutsche Welle Türkçe

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