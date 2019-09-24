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İsrail'de hükümet kurma çalışmaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2019 03:43 | Son Güncelleme

İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, Likud Partisi lideri Başbakan Binyamin Netanyahu ve Mavi-Beyaz'ın lideri eski Genelkurmay Başkanı Benny Gantz'la görüştü

KUDÜS (AA) - İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, hükümet kurma çalışmaları kapsamında Likud Partisi lideri Başbakan Binyamin Netanyahu ve Mavi-Beyaz'ın lideri eski Genelkurmay Başkanı Benny Gantz'la bir araya geldi.

Görüşmeden sonra Cumhurbaşkanlığı ofisinden yapılan açıklamada, Rivlin'in Netanyahu ve Gantz'la yaklaşık bir saat görüştüğü belirtildi.

Rivlin görüşmede, Netanyahu ve Gantz'a hitaben, "İnsanlar sizden bir çözüm bulmanızı ve seçimlerin bir kez daha tekrar edilmemesini istiyor." ifadesini kullandı.

Görüşmenin sonucuna ilişkin açıklama yapılmazken Cumhurbaşkanı'nın iki lideri çarşamba akşamı yeniden görüşmeye çağırdığı kaydedildi.

Netanyahu ve Gantz ise yaptıkları ortak yazılı açıklamada, görüşmede, İsrail'de birliği sağlamanın yollarını ele aldıklarını ve çarşamba günü Rivlin'in de katılımıyla yeniden bir araya gelme konusunda anlaştıklarını ifade etti.

İsrail Kanal 12 televizyonu, üçlü toplantıdan önce Netanyahu ile Gantz'ın salı günü bir araya geleceğini duyurdu.

Hükümeti kurma görevinin verileceği ismin çarşamba günü açıklanması bekleniyor.

İsrail'de 17 Eylül'de yapılan erken genel seçimlerin resmi olmayan sonuçlarına göre, hiçbir parti 120 sandalyeli mecliste tek başına iktidara gelebilmek için gerekli 61 milletvekiline ulaşamamıştı.

- Hükümet kurma süreci

Cumhurbaşkanı Rivlin, meclisteki 9 partinin heyetleriyle yapacağı ayrı ayrı görüşmeleri tamamladıktan sonra koalisyonu kurmaya en yakın gördüğü adaya yeni hükümeti kurma görevini verecek.

Görevi alan adayın 28 gün içinde koalisyon hükümetini kurması gerekiyor ancak koalisyon hükümetini kurmakla görevlendirilen adaya talep etmesi halinde 2 hafta ek süre verilecek.

Söz konusu aday verilen ek sürede de koalisyon hükümetini kurmayı başaramazsa, Cumhurbaşkanı koalisyon hükümetini kurmak üzere diğer kişiyi görevlendirecek.

İkinci adayın koalisyonu kurması için 28 gün süresi olacak ve ek süre verilmeyecek. İkinci aday da 4 haftalık sürede hükümeti kuramazsa seçimler bir kez daha yenilenecek.

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Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin israil Netanyahu

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