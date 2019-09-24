İsrail'de hükümet kurma çalışmaları

KUDÜS (AA) - İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, hükümet kurma çalışmaları kapsamında Likud Partisi lideri Başbakan Binyamin Netanyahu ve Mavi-Beyaz'ın lideri eski Genelkurmay Başkanı Benny Gantz'la bir araya geldi.

Görüşmeden sonra Cumhurbaşkanlığı ofisinden yapılan açıklamada, Rivlin'in Netanyahu ve Gantz'la yaklaşık bir saat görüştüğü belirtildi.

Rivlin görüşmede, Netanyahu ve Gantz'a hitaben, "İnsanlar sizden bir çözüm bulmanızı ve seçimlerin bir kez daha tekrar edilmemesini istiyor." ifadesini kullandı.

Görüşmenin sonucuna ilişkin açıklama yapılmazken Cumhurbaşkanı'nın iki lideri çarşamba akşamı yeniden görüşmeye çağırdığı kaydedildi.

Netanyahu ve Gantz ise yaptıkları ortak yazılı açıklamada, görüşmede, İsrail'de birliği sağlamanın yollarını ele aldıklarını ve çarşamba günü Rivlin'in de katılımıyla yeniden bir araya gelme konusunda anlaştıklarını ifade etti.

İsrail Kanal 12 televizyonu, üçlü toplantıdan önce Netanyahu ile Gantz'ın salı günü bir araya geleceğini duyurdu.

Hükümeti kurma görevinin verileceği ismin çarşamba günü açıklanması bekleniyor.