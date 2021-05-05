İsrail'de Hükümet Kurma Görevi Netanyahu'nun Rakibine Verildi

İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, hükümet kurma görevini Başbakan Benyamin Netanyahu’nun en güçlü rakibi Yair Lapid’e verdi. Ancak merkez liberal parti Yeş Atid’in lideri, 57 yaşındaki Lapid’in koalisyon hükümeti kurmada başarılı olup-olamayacağı henüz belli değil.

İsrail siyasi tarihinde en uzun süre iktidarda kalan 71 yaşındaki Başbakan Benyamin Netanyahu 2019 yılından bu yana dört seçimde de galip gelmeyi ya da koalisyon hükümeti kurmayı başaramıyor. Bir taraftan da yolsuzluk suçlamalarıyla yargılanan Netanyahu, suçlamaları da reddediyor.

Netanyahu’nun 23 Mart’ta düzenlenen son seçimlerin ardından da verilen 28 günlük süre içinde koalisyon hükümeti kuramamasının ardından Cumhurbaşkanı Rivlin, hükümet kurma görevini Lapid’e verdiğini kameralar karşısında açıkladı.

Konuşmasında, eski Maliye Bakanı olan Lapid’in 120 üyeli Knesset’te 56 milletvekilinin desteğini aldığına vurgu yapan Rivlin, “Meclis üyesi Yair Lapid’in, birçok soruna rağmen, Knesset’in güvenini kazanarak hükümet kurabileceği açık” ifadelerini kullandı. Ancak Lapid’in şu an aldığı destek de çoğunluğun altında.