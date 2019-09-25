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İsrail'de hükümeti kurma görevi Netanyahu'da

25.09.2019 22:50 | Son Güncelleme

İsrail'de erken seçimlerden bir hafta sonra Başbakan Netanyahu hükümeti kurmakla görevlendirildi.

İsrail'de hükümeti kurma görevi Netanyahu'da

İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, 17 Eylül 2019'da yapılan erken genel seçimlerden sonra hükümeti kurma görevini halen iktidardaki Likud partisinin lideri Başbakan Benyamin Netanyahu'ya verdi.

İsrail Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Rivlin'in Netanyahu ve seçimlerdeki rakibi Mavi Beyaz İttifakı'nın lideri Benny Gantz ile ayrı ayrı görüştükten sonra hükümeti kurma görevini Netanyahu'ya verdiği kaydedildi.

Seçimlerde her iki parti de tek başına hükümeti kuracak oranda oy alamamıştı. Ancak seçimlerde eski genelkurmay başkanı Benny Gantz'ın liderliğindeki Mavi Beyaz İttifakı, Netanyahu'nun Likud partisinden bir milletvekili fazla çıkarmıştı.

Çarşamba günü açıklanan kesinleşmiş resmi sonuçlara göre Likud 32, Mavi Beyaz İttifakı ise 33 milletvekili çıkardı. Seçimlerde hiçbir partinin açık ara önde çıkmaması koalisyon kurma çalışmalarını da zorlaştırıyor. Hükümeti kurabilmek için 61 milletvekili sayısına ulaşılması gerekiyor. İsrail parlamentosunda 55 milletvekili Netanyahu'nun, 54 milletvekili ise Gantz'ın başbakanlığını destekliyor.

Netanyahu'nun altı hafta zamanı var

İsrail yasalarına göre Netanyahu'nun 28 gün içinde hükümeti kurması gerekiyor. Eğer bu süre içinde bir koalisyon oluşturulamazsa süre bir defaya mahsus 14 gün uzatılabiliyor. Buna rağmen hükümetin kurulamaması durumunda ise Cumhurbaşkanı hükümeti kurma görevini Mavi Beyaz İttifakı'nın lideri Gantz'a ya da başka bir partinin genel başkanına verecek. Eğer bunda da sonuç elde edilemezse İsrailliler bir yıl içinde üçüncü kez sandığa gitmek zorunda kalacak.

Hükümeti kurma görevini aldıktan sonra açıklama yapan Netanyahu, Mavi Beyaz İttifakı'nın lideri Gantz'a, ulusal birlik hükümeti kurma çağrısını yineledi. Gantz ise, daha önce yaptığı açıklama ile kendi liderliğinde geniş tabanlı, liberal bir birlik hükümeti kurmak istediğini belirtmişti. Mavi-Beyaz İttifakı, Netanyahu'nun yer aldığı bir koalisyona katılmak istemediğini duyurmuştu.

Ancak iki lider Salı günü yaptıkları açıklamada koalisyon görüşmelerine hazır olduklarını duyurmuşlardı.

AFP/TY,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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