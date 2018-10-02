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İsrail'de İkinci İntifada'nın 18. yılı dolayısıyla gösteri düzenlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2018 01:06 | Son Güncelleme

İsrail'de İkinci İntifada'nın 18. yılı dolayısıyla gösteri düzenlendi

KUDÜS (AA) - İsrail'deki yüzlerce Filistinli, 2000 yılında patlak veren İkinci İntifada'nın (Aksa İntifadası) 18'inci yılı dolayısıyla gösteri düzenledi.

İsrail'deki Arap Vatandaşları İzleme Yüksek Komitesinin davetiyle ülkenin kuzeyindeki Jatt beldesinde düzenlenen gösteride İsrail parlamentosundaki Arap milletvekilleri, Arap parti ve hareket liderleri, üyeleri, yerel yönetim liderleri ve şehit yakınları yer aldı.

Eski İsrail Başbakanı Ariel Şaron'un, Eylül 2000'de yüzlerce korumasıyla Mescid-i Aksa'ya girmesi sırasında şehit olanların fotoğraflarının yer aldığı pankartlar taşıyan göstericiler, şehitler anısına sloganlar attı.

İsrail'in ırkçı "Yahudi ulus devlet yasası"na karşı başlatılan genel grev ve gösterilerle eş zamanlı düzenlenen eylemde Filistin bayrağının yanı sıra söz konusu yasa ve yüzyılın anlaşması projesi aleyhinde dövizler taşınarak Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın özgürlüğüne ilişkin sloganlar atıldı.

İsrail parlamentosundaki Arap milletvekillerinden Hanin ez-Zuabi, Filistin halkına "halkın birliğini vurgulayan mücadele stratejisi oluşturma" çağrısında bulunarak, İsrail ile mücadelenin halkın tüm kesimlerini bir araya getirdiğini ifade etti.

Zuabi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yahudi ulus devlet yasasının tam bir siyonist proje olduğunu belirterek, bu projeyle ancak alternatif bir Filistin ulus projesiyle mücadele edilebileceğini söyledi.

"Bu ırkçı yasayla mücadele etmek istiyorsak bir bütün olarak siyonist projeyle savaşmalıyız." diyen Zuabi, bu siyonist projeye alternatif olarak Filistinlilerin, ulusal projelerini sunmaları gerektiğinin altını çizdi.

Zuabi, Filistinlilerin, İsrail vatandaşlığı taşıyıp taşımadığı bir yana, gerçek vatandaşlıklarının Filistin hüviyetleri olduğuna dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"İsrail'in siyonist proje kapsamındaki planlarını yürürlüğe geçirmesi, bazı Arap ülkeleriyle yapılan gizli ve aleni ilişkilere dayanıyor. Bunun yanı sıra Filistin safındaki bölünmüşlük ile Filistin yönetiminin Gazze Şeridi'yle muamelesinde uyguladığı politikaya da dayanıyor."

Şaron'un, Eylül 2000'de yüzlerce korumasıyla Mescid-i Aksa'ya girmesiyle İkinci İntifada (Aksa İntifadası) patlak vermişti.

Filistinliler, İsrail meclisinde kabul edilen Yahudi ulus devlet yasası ile Doğu Kudüs'ün doğusunda yer alan Han el-Ahmer'in yıkım kararını protesto etmek için Gazze ve Batı Şeria ile İsrail'de Filistinlilerin yaşadığı şehirlerde bir günlüğüne (dün) genel grev başlatmıştı.

İsrail meclisinde temmuz ayında çok az oy farkıyla kabul edilen Yahudi ulus devlet yasası, iki farklı vatandaş modeli öngörüyor. Buna göre, yaklaşık 9 milyon nüfuslu ülkenin yüzde 20'den fazlasını oluşturan Arapların ikinci sınıf vatandaş konumuna düşeceği belirtiliyor.

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Aksa İntifadası ikinci intifada israil

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