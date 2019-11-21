İsrail'de koalisyon görüşmeleri çöktü: Ülkeyi ve Netanyahu'yu ne bekliyor?

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu'nun en yakın rakibi Benny Gantz, kendisine tanınan süre içerisinde koalisyon hükümeti kuramayacağını duyurdu. Böylece ülke, Çarşamba günü koalisyon görüşmelerinin çökmesinin ardından, bir yıl içerisinde üçüncü kez genel seçimlere gitmeye bir adım daha yaklaştı.

Sol merkez Mavi ve Beyaz İttifakı'nın lideri Gantz, Çarşamba günü yerel saatle 20.00 sıralarında Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin'e hükümeti kuramayacağını bildirdi. Koalisyon hükümeti kurabilmesi için Gantz'a tanınan süre gece yarısı doluyordu.

Hükümeti kurma görevi ilk olarak kendisine verilen Muhafazakâr Likud Partisi'nin lideri Netanyahu da Ekim ayında başarısızlığa uğramıştı.

Bir genel seçimlerin ardından iki başbakan adayının da hükümeti kurmakta başarısız olması İsrail'in siyasi tarihinde bir ilk.

Emekli Korgeneral Benny Gantz, hükümet kurma görevini bırakmasının ardından düzenlediği basın toplantısında, "Son 28 günde, İsrail Devleti'ne namus, ahlâk ve değerlerin var olduğu bir liderlik kazandıracak hükümeti kurma girişimim sırasında, ne kadar küçük olursa olsun, çevrilmemiş taş bırakmadım" dedi.