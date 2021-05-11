İsrail'de koalisyon görüşmeleri Kudüs ve Gazze'deki gelişmeler yüzünden sekteye uğradı

Bunun nedeni ise parlamentodaki İsrailli Arap partiler.

Fakat iki blok da çoğunluk için gerekli 61 sandalyeye ulaşamıyor.

Times of Israel gazetesine göre 120 sandalyelik parlamentoda Netanyahu'yu destekleyen 53 milletvekili var.

Bunun üzerine İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin hükümeti kurma görevini 17 sandalye ile ikinci sırada bulunan merkez partisi Yesh Atid'in lideri Yair Lapid'e verdi.

İsrail Parlamentosu'nda (Knessset) 30 sandalye ile en büyük parti konumundaki sağcı Likud'un lideri Başbakan Binyamin Netanyahu'nun yeni koalisyon girişimi başarısızlıkla sonuçlandı.

Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'da başlayan ve ardından Gazze Şeridi'ne taşınan gerilim, İsrail'deki koalisyon görüşmelerini de sekteye uğrattı.

Times of Israel'e konuşan Değişim Bloku'ndan bir kaynak, Abbas ile Pazar günkü görüşmelerinin olumlu geçtiğini ve Abbas'ın koalisyon hükümetinde bir bakanlık yerine parlamentodaki içişleri veya ekonomi komisyonlarından birinin başkanlığını talep ettiğini aktardı.

Abbas daha önce bir tarafa destek belirtmemiş, hangi taraf İsrailli Arapların çıkarına daha fazla vaatte bulunursa onu destekleyeceğini açıklamıştı.

Ra'am'ın eskiden bir parçası olduğu ve içinde hem İsrail Komünist Partisi'nin hem de çeşitli İsrailli Arap partilerin yer aldığı Müşterek Liste de 6 milletvekilşyle temsil ediliyor.

Bunlardan biri olan İslamcı Birleşik Arap Listesi (Ra'am) 4 sandalyeye sahip.

İsrail basınına göre Ra'am hariç 7 partiden oluşacak koalisyon hükümetindeki bakanlıklar için sıkı pazarlıklar yapılıyor.

Fakat İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırıları sonucu görüşmeleri donduran Ra'am 2 Haziran'a kadar bu tutumunu değiştirmezse koalisyon kurma görevi Yair Lapid'den de alınarak Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin tarafından parlamentoda bunu başarabileceğini düşündüğü herhangi bir milletvekiline verilecek.

O tarihten sonra 21 gün içinde bir hükümet üzerinde uzlaşılamazsa ülke erken seçime gidecek.

İsrail tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir şekilde 2 yıldan kısa sürede 4 genel seçim yaşadı.

Haziran ayında süre dolana kadar bir hükümet kurulamazsa İsrailliler 2,5 yıl içinde 5. kez sandık başına gidecek.

İsrail basınındaki bazı yorumculara göre İsrailli Arap partilerin parlamentoda böylesi kritik bir konuma kavuştuğunun görülmesi, oy kullanma oranı düşük olan İsrailli Arapların önümüzdeki seçimlerde daha fazla sandığa giderek daha fazla Arap milletvekilini parlamentoya sokmasına yol açabilir.

