İsrail'de koalisyon hükümeti maratonu başlıyor

KUDÜS (AA) - İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, koalisyon hükümetini kurmak için hangi adayı görevlendireceğini belirlemek için bugün ve yarın meclise giren 9 siyasi partinin heyetlerini kabul edecek.

Rivlin, meclise giren partilerden hangi ismi başbakan olarak görmek istediklerine ilişkin görüşlerini almak amacıyla bugün ilk olarak resmi olmayan sonuçlara göre salı günkü seçimleri önde tamamlayan eski Genelkurmay Başkanı Benny Gantz liderliğindeki Mavi-Beyaz İttifakı heyetiyle Cumhurbaşkanlıkta bir araya gelecek.

Mavi-Beyaz'ın ardından seçimi ikinci sırada tamamlayan Başbakan Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud heyetini kabul edecek olan Rivlin, daha sonra da İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilerin oluşturduğu ve sandıktan üçüncü parti olarak çıkmayı başaran Ortak Arap Listesi Bloku'yla görüşecek

Rivlin, daha sonra sırayla Şas Partisi ve eski Genelkurmay Başkanı Avigdor Liberman'ın partisi İsrail Evimiz'in heyetlerine kimi başbakan olarak görmek istediklerini soracak.

İsrail Cumhurbaşkanı yarın da sırayla Birleşik Tevrat, Yamina (Sağ) İttifakı, İşçi Partisi ve Demokratik Birlik İttifakı heyetlerini kabul edecek.