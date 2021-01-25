İsrail’de korona önlemlerini ihlal eden radikal dincilerle polis çatıştı

Gösteriler sırasında yüzlerce radikal grup mensubunun kentin ana yollarını kestiği, göstericiler kendilerine müdahale eden polislere taşlarla saldırdığı ve ateş yakan eylemcilerin trafik levhaları ile sokak lambalarına zarar verdiği belirtiliyor. Olaylar esnasında ateşe verilen iki otobüsün ise kullanılamayacak duruma geldiği ve sürücülerden biri kaçmayı başarırken, diğerinin yaralandığı aktarılıyor.

Radikal dinciler, dini eğitim veren okulların açılmasını istiyor.İsrail’de korona kısıtlamalarının uygulanmasına karşı çıkan radikal dinci Yahudiler çok sayıda kentte gösteri düzenledi. Söz konusu gösterilerde radikaller ile polis arasında çatışmalar çıktı. İsrail basınında yer alan haberlere göre, Tel Aviv yakınlarındaki, aşırı dinci Yahudilerin çoğunlukta olduğu Bnei Brak kentinde radikal "Kudüs Fraksiyonu" adlı oluşumun destekçileri pazar akşamı otobüs şoförlerine, gazetecilere ve polislere saldırdı. Polis göz yaşartıcı bombalarla kalabalığa müdahele ederken, havaya uyarı ateşi açıldı.

Bu arada, geçen perşembe günü Bnei Brak kentinde polis memurlarına düzenlenen bir saldırıya karıştığından şüphelenilen dört kişi de güvenlik güçlerine teslim oldu.

Muhafazakar milletvekilleri Bnei Brak belediyesinde düzenlenen acil durum toplantısında polisin eylemlere müdahale etmesini eleştirdi. Kentin Belediye Başkanı ise protestocuların şiddete başvurmasını kınarken, polisin de kenti terk etmesini istedi. Başkan böylece halkın on yıllardır alışılmış yaşam tarzını sürdürmeye devam edebileceğini söyledi.

13 polis yaralandı

İsrail'de Beit Shemesh kentinde de benzer olayların meydana geldiği belirtiliyor. Basında yer alan haberlere göre polis kentte korona kısıtlamalarına rağmen düzenlenen kalabalık bir düğünü bastı. Ülkenin güneyinde bulunan liman kenti Ashdod'da da radikal dinci Yahudilerle polis arasında çıkan çatışmalarda 13 polis memuru yaralandı. Yetkililer kentte, resmi yasaklara rağmen öğretim faaliyetlerini sürdüren tutucu bir öğretim kurumunu kapatırken, 15 protestocu gözaltına alındı.