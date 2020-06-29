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  4. İsrail'de Kovid-19 salgınında ikinci dalgaya girildiği açıklandı

İsrail'de Kovid-19 salgınında ikinci dalgaya girildiği açıklandı

DÜNYA HABERLERİ  | 29.06.2020 02:02 | Son Güncelleme

İsrail Sağlık Bakanı Yuli Edelstein, ülkesinin yeni tip koronavirüste (Kovid-19) ikinci dalgaya girdiğini açıkladı.

İsrail'de Kovid-19 salgınında ikinci dalgaya girildiği açıklandı

Edelstein, Twitter'daki hesabı üzerinden düzenlediği basın toplantısında, "Koronavirüsün ikinci dalgasının başlangıcındayız; bundan dolayı yeni kısıtlamalara gitmek zorundayız." dedi.

Bakan Edelstein, alınacak önlemlere ilişkin, "Kısıtlamalar, toplantıları ve düğün salonları ile Yahudi ibadethanelerini kapsayacak." ifadesini kullandı.

"TALİMATLARA UYULMAZSA AÇIK YERLER KAPATILACAK"

Kararların, ekonomi ve sağlık alanındaki ihtiyaçlar göz önünde tutularak alındığını vurgulayan Edelstein, talimatlara uyulmadığı takdirde, açık yerlerin kapatılmak zorunda kalacağı uyarısında bulundu.

İsrail Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 1 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, 218 yeni vaka tespit edildi.

Perşembe günkü 668 yeni vaka sayısı, ülkede "24 saatte tespit edilen en fazla Kovid-19 vakası" olarak kayda geçmişti. (AA)

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