İsrail’de Kriz Yine Erken Seçimle Sonuçlanabilir

İsrail, iki yıldan kısa bir süre içinde dördüncü genel seçimlere girme yolunda büyük bir adım attı. Başbakan Benyamin Netanyahu'nun ana koalisyon ortağı tarafından desteklenen milletvekilleri, parlamentoyu feshetmek için sunulan önergeyi kabul etti.
54’e karşı 61 kabul oyunun çıktığı oylama, koalisyonun Corona virüsü kriziyle mücadele için ulusal birlik ilan ederek göreve başlamasından yalnızca yedi ay sonra geldi.
Ancak o zamandan bu yana, Netanyahu'nun Likud Partisi ile Savunma Bakanı Benny Gantz'ın Mavi ve Beyaz Partisi arasındaki ittifakta sürtüşme baş gösterdi. Önerge, gelecek hafta parlamentonun feshedilmesi ve muhtemelen İsrail'in Mart veya Nisan aylarında sandık başına gitmesi için resmi bir oylamaya zemin hazırlıyor.
Önerge, ittifakın sona ermesine ve gelecek yılın başlarında yeni bir seçim yapılmasına yalnızca ön onay verdi. Yasa şimdi, parlamentodan önce bir komisyona gönderilecek. Parlamentonun tamamı gelecek hafta son onayı verebilir. Bu arada, Gantz ve Netanyahu'nun sorunlu ittifaklarını korumak için son bir girişim olarak müzakerelere devam etmeleri bekleniyor.
Çarşamba günkü oylamada muhalefet saflarında yer alan Gantz'ın partisi, Netanyahu'dan duydukları hoşnutsuzluğu dile getirerek Başbakan’ı kendi kişisel çıkarlarını ülkenin çıkarlarının önüne koymakla suçladı.
Netanyahu bir dizi yolsuzluk suçlamasından yargılanıyor ve Gantz, tarafından, aleyhindeki yasal işlemleri geciktirme veya bozma umuduyla, ulusal bütçenin kabulü dahil olmak üzere önemli hükümet çalışmalarını engellemekle suçlanıyor.
Yeni seçimler yapılması yönünde oy veren muhalefet partisi Yesh Atid’in lideri Yair Lapid, hükümeti Corona virüsü krizini ve ekonomik etkilerini büyük ölçüde kötü idare etmekle suçladı. Lapid, tüm halkın paylaştığı tek şeyin "hayatları üzerindeki kontrollarını kaybettikleri duygusu" olduğunu söyledi.
Bütçe kabul edilemedi
Hükümet, güç paylaşımı anlaşmasının neden olduğu derin bölünmeler nedeniyle 2020 bütçesini henüz geçirmedi. Pandemi nedeniyle işsizliğin yüzde 20'nin üzerinde olduğu tahmin edilen bir dönemde, bütçe yetersizliği İsrailliler için ciddi zorluklara ve kesintilere neden oldu.
İsrail, Mart ayından bu yana ülke çapında iki defa geniş çaplı yasaklarla evlere kapandığı tecrit dönemi yaşadı. Yetkililer artan enfeksiyonların, kısa süre önce kaldırılan katı kısıtlamalara dönüşle sonuçlanabileceği uyarısı yapıyor.
Bütçe 23 Aralık'a kadar kabul edilmezse, İsrail yasaları parlamentonun otomatik olarak feshini ve yeni seçimleri öngörüyor.
Koalisyon anlaşması uyarınca, Netanyahu Kasım 2021'e kadar başbakan olarak görev yapacak ve ardından 18 aylığına görevi Gantz devralacak. Netanyahu'nun koltuğuna tutunarak bu anlaşmayı bozabilmesinin tek yolu, bütçenin geçmemesi.
Pandemi siyaseti etkiler mi?
Benny Gantz seçimlerin kaçınılmaz olduğu ve ne kadar erken yapılırsa o kadar iyi sonucuna varmış gibi görünüyor. Gantz’ın seçimi gelecek yılın başlarına doğru çekerek, Netanyahu'nun hala süren salgın ve zor durumdaki ekonomi nedeniyle seçmenler tarafından cezalandırılacağına güvendiği yorumları yapılıyor.
Öte yandan Netanyahu, aşının gelmesi ve ekonominin düzelmeye başlaması umuduyla bütçe görüşmelerini erteleyerek ve seçimleri yılın ilerleyen günlerine erteleyerek, siyasi geleceğini garanti altına almaya çalışabilir.