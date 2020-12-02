İsrail’de Kriz Yine Erken Seçimle Sonuçlanabilir

İsrail, iki yıldan kısa bir süre içinde dördüncü genel seçimlere girme yolunda büyük bir adım attı. Başbakan Benyamin Netanyahu'nun ana koalisyon ortağı tarafından desteklenen milletvekilleri, parlamentoyu feshetmek için sunulan önergeyi kabul etti.

54’e karşı 61 kabul oyunun çıktığı oylama, koalisyonun Corona virüsü kriziyle mücadele için ulusal birlik ilan ederek göreve başlamasından yalnızca yedi ay sonra geldi.

Ancak o zamandan bu yana, Netanyahu'nun Likud Partisi ile Savunma Bakanı Benny Gantz'ın Mavi ve Beyaz Partisi arasındaki ittifakta sürtüşme baş gösterdi. Önerge, gelecek hafta parlamentonun feshedilmesi ve muhtemelen İsrail'in Mart veya Nisan aylarında sandık başına gitmesi için resmi bir oylamaya zemin hazırlıyor.

Önerge, ittifakın sona ermesine ve gelecek yılın başlarında yeni bir seçim yapılmasına yalnızca ön onay verdi. Yasa şimdi, parlamentodan önce bir komisyona gönderilecek. Parlamentonun tamamı gelecek hafta son onayı verebilir. Bu arada, Gantz ve Netanyahu'nun sorunlu ittifaklarını korumak için son bir girişim olarak müzakerelere devam etmeleri bekleniyor.