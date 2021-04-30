İsrail'de Lag BaOmar kutlamasında izdiham: 44 kişi öldü

Yetkililerin Dini Lag BaOmer Bayramı için katılımcı sayısını 10 bin ile sınırlandırmasına rağmen, İsrail'in farklı bölgelerinden en az 30 bin kişinin kutlamaya katılmak için Meron Dağı'na geldiği belirtildi. İsrail medyası ise kutlamalara 100 bin kişinin katıldığını yazdı.

Olay yerine yaralıları hastaneye taşımak için çok sayıda helikopter gönderildi. Kurtarma çalışma çalışmasına askeri hekimler ile orduya ait helikopterler de katıldı.

Meron Dağı'ndaki on binlerce kişinin toplandığı alanda yaşanan izdihamda 100'den fazla kişinin de yaralandığı, bazılarının durumunun ağır olduğu belirtildi. MDA, "son kurban tahliye edilene kadar" yaralıların hayatını kurtarmak için mücadele edeceğini duyurdu.

AFP'ye konuşan acil yardım kuruluşu Magen David Adom (MDA) sözcüsü ölenlerin 38'inin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirterek, hastanelerde de yaşamını yitirenler olduğu söyledi. Hastanelerden alınan bilgiye göre, yaralılardan altısı hastanede kurtarılamadı.

İsrail'in kuzeyindeki Safed kenti yakınlarındaki Meron Dağı'nda Lag BaOmer Bayramı'nın kutlandığı alanda yaşanan izdihamda, kurtarma ekipleri ve bir hastanenin verdiği bilgilere göre en az 44 kişi yaşamını yitirdi.

Sosyal medyada paylaşılan videolarda, izdiham öncesi insanların şarkı söylediği, dans ettiği görülürken, insanlar arasında paniğin nasıl başladığı henüz açıklık kazanmadı.

Edinilen ilk bilgilere göre, insanların zemini metal olan eğilimli bir rampanın üzerine çıktığı, buradan kayanların kalabalığın üzerine düştüğü belirtildi. Medyaya yansıyan ilk haberlerde tribünin çöktüğünden söz edilmişti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Netanyahu: Ağır felaket

Acil yardım ekibi Zaka'dan bir sözcü, izdihamın yaşandığı alanda büyük bir kargaşa yaşandığını, çok sayıda çocuğun anne babalarından ayrı düştüğünü aktardı. Çocukları anne babaları ile yeniden bir araya getirmeye çalıştıklarını kaydeden sözcü, "20 yıldan beri acil yardım ekibindeyim, böyle bir şey daha önce görmedim" şeklinde konuştu.

İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, Twitter'dan yaptığı paylaşımda yaşanan trajediye ilişkin haberleri takip ettiğini belirterek, yaralananların iyileşmesi için dua ettiğini belirtti. Başbakan Benyamin Netanyahu ise yaşanan "ağır felaket"ten dolayı büyük üzüntü duyduğunu belirterek, acil yardım ekiplerine destek sözü verdi.