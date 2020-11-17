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İsrail’de metal fabrikasında patlama: 2 ölü, 2 yaralı

17.11.2020 13:37 | Son Güncelleme:
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İsrail’in güneyindeki Ashdod kentinde bir metal fabrikasında meydana gelen patlamada iki işçi öldü, iki işçi de yaralandı.İsrail’in güneyindeki Aşdod kentinde bir metal fabrikasında patlama meydana geldi.

İsrail’in güneyindeki Ashdod kentinde bir metal fabrikasında meydana gelen patlamada iki işçi öldü, iki işçi de yaralandı.
İsrail’in güneyindeki Aşdod kentinde bir metal fabrikasında patlama meydana geldi. Patlamada iki işçi öldü, iki işçi de yaralandı. Yaralılar, Aşdod kentindeki Asota Hastanesine kaldırıldı. Polis yaptığı açıklamada, Ashdod’un kuzey sanayi bölgesindeki Shaul Gota metal geri dönüşüm tesisinde meydana gelen patlamanın büyük ihtimalle iki gaz tüpünün patlamasından kaynaklandığını aktardı. Patlama ile ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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