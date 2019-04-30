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İsrail'de muhtemel koalisyon anlaşması "Batı Şeria" maddesini içerecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2019 03:26 | Son Güncelleme

Likud Partisi ile sağcı partilerin yapması beklenen koalisyon anlaşması, Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimlerinin İsrail egemenliğine alınması maddesini de içerecek

KUDÜS (AA) - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun lideri olduğu Likud Partisi'nin hükümet kurulması için müzakerelerde bulunduğu sağcı partilerle yapması beklenen koalisyon anlaşmasının, Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimlerinin İsrail egemenliğine alınması maddesini de içereceği belirtildi.

İsrail Kamu Yayın Kurulu'nun (KAN) haberine göre, Likud Partisi ve sağcı partilerin temsilcileri, yürütülen müzakereler kapsamında, Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimlerinin İsrail egemenliğine alınmasını öngören maddenin de koalisyon anlaşması metnine dahil edilmesi için çalışmalara başladı.

Taraflar arasında söz konusu maddenin, egemenliğe alma işlemine dair ayrıntıları içerip içermeyeceği konusunda görüşmelerin devam ettiği kaydedildi.

Haberde ayrıca, Kulanu (Hepimiz) Partisi'nin lideri ve İsrail Maliye Bakanı Moşe Kahlon'un, "partisinin koalisyon müzakerelerine tek başına katılacağı ve Likud ile yakın zamanda bir ittifak kurmalarının mümkün olmadığı" yönündeki açıklamalarına yer verildi.

İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin'in hükümeti kurmakla görevlendirdiği Netanyahu, mecliste 65 sandalye kazanan sağcı partilerle koalisyon hükümeti kurma görüşmelerine devam ediyor.

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israil Likud Netanyahu

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