İsrail'de Netanyahu dönemi sona mı eriyor?

Geçmiş yıllarda İsrail muhalefetindeki bölünmeyi lehine kullanmayı başaran Netanyahu, son iki seçimi birinci olarak tamamlamayı başardı.

Ancak dün Netanyahu'nun en yakın iki rakibi olarak gösterilen eski Genelkurmay Başkanı ve İsrail Direnç Partisi lideri Gantz ile muhalif liderlerden eski gazeteci Lapid'in seçime ortak listeyle katılma kararı alması, İsrail'deki seçim sonuçlarına ilişkin tahminleri adeta altüst etti.

Kamuoyu araştırmalarına göre düne kadar Netanyahu'nun 9 Nisan'daki erken seçimden galip ayrılacağı öngörülüyordu.

İsrail'de 2009’dan bu yana aralıksız başbakanlık koltuğunda oturan ve ülkenin son 10 yıldaki politikalarına damgasını vuran Netanyahu, belki de siyasi hayatının en zor seçimlerinden birine hazırlanıyor.

KUDÜS (AA) – MUSTAFA DEVECİ - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun en yakın iki rakibi olarak gösterilen Benny Gantz ile Yair Lapid'in nisan ayında yapılacak erken seçime ittifak kurarak katılacaklarını açıklaması, ülkede "Netanyahu dönemi sona mı eriyor?" sorusunu gündeme getirdi.

Uzmanlar, bu yılki seçimin Netanyahu için geçen iki seçime göre hayli zor geçeceği yorumunu yapıyor.

Gantz-Lapid ittifakının hemen ardından yapılan kamuoyu yoklamaları da bu görüşü destekliyor.

İsrail'in önde gelen haber sitelerinden "Walla News"in bu hafta başında yayımladığı kamuoyu araştırmasına göre, seçimde Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi'nin 31, Gantz'ın partisinin 19, Lapid'in partisinin ise 13 milletvekili kazanacağı öngörülüyordu.

En yakın iki rakibinin seçim ittifakı kurması Netanyahu için işleri daha da zorlaştırdı. Gantz ile Lapid'in seçime ortak liste ile katılma kararından saatler sonra yayımlanan üç ayrı ankete göre, Netanyahu'nun partisi ikinci sıraya gerilemiş gözüküyor.

İsrail'in Kanal 12 televizyonun anketine göre, Gantz-Lapid ittifakının 36, Netanyahu'nun partisinin ise 30 milletvekili çıkaracağı tahmin ediliyor. Kanal 13'ün anketinde ise Gantz-Lapid ittifakının 36, Netanyahu'nun partisinin ise meclise 26 milletvekili sokması bekleniyor.

İttifak açıklamasının ardından yapılan kamuoyu araştırmalarında Gantz-Lapid ortak listesinin Netanyahu'nun partisini geride bırakacağı öngörülse de söz konusu ittifakın 120 sandalyeli mecliste tek başına iktidara gelebilmek için gerekli 61 milletvekiline ulaşmasının zor olduğu yorumları yapılıyor.