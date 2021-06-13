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İsrail’de Netanyahu İktidarı Sona Erdi

13.06.2021 22:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrail Parlamentosu Knesset, yapılan güven oylamasında yeni hükümeti çok az bir farkla onayladı

İsrail’de Netanyahu İktidarı Sona Erdi

İsrail Parlamentosu Knesset, yapılan güven oylamasında yeni hükümeti çok az bir farkla onayladı.

Böylece Başbakan Benyamin Netanyahu’nun 12 yıllık iktidarı sona ermiş oldu.

Naftali Bennett İsrail’in yeni başbakanı.

İsrail’de yeni koalisyon hükümeti farklı görüşlere sahip 8 partiden oluşuyor.

Netanyahu Likud Partisi’nin lideri ve artık muhalefet lideri olacak.

Oylama sırasında sessiz olan Netanyahu, yeni hükümetin güvenoyu almasının ardından yerinden kalkarak Bennett’in elini sıktı ve ardından da muhalefet sıralarına oturdu.

Hükümet güvenoyunu sadece bir oy farkla 60-59 sonucuyla kazandı. Knessette 120 üye bulunuyor.

Hükümetin güvenoyu almasının ardından Bennett ve kabine üyeleri yemin ederek resmen görevlerine başladılar.

Ülkede son 2 yılda 4 seçim yapılmıştı.

Yeni hükümetin kurulmasıyla şimdilik gelecekte bir seçim görünmüyor ancak koalisyondaki partilerin birbirlerinden farklı görüşleri koalisyon hükümetinin ömrünün kısa olabileceği yorumlarına neden oluyor.

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