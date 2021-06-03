İsrail’de Netanyahu İktidarı Sona mı Eriyor?

Koalisyon anlaşmasının İsrail parlamentosu Knesset tarafından onaylanması gerekiyor. Oylamanın önümüzdeki hafta başında yapılması bekleniyor.

Koalisyon anlaşmasına varıldığını Twitter’dan duyuran Lapid, İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin’i bilgilendirdiğini belirtti, “Bu hükümet kime oy verdiğinden bağımsız olarak İsrail’in bütün vatandaşları için çalışacak. İsrail toplumunu birleştirmek için her şeyi yapacak” ifadelerini kullandı.

Görüşmeler için tanınan sürenin gece yarısı dolmasına kısa süre kala açıklanan koalisyon anlaşması İsrail’de olası bir beşinci seçimi de engellemiş oldu.

İsrail’de yapılan dördüncü seçimlerin ardından Başbakan Benyamin Netanyahu’nun siyasi rakipleri koalisyon hükümeti kurulması için anlaştı. Koalisyon anlaşmasının Netanyahu’nun 12 yıllık iktidarının sona ermesinin önünü açması bekleniyor.

Böylece İsrail’de ilk kez bir koalisyon hükümetinde bir Arap siyasi parti yer almış oluyor.

Koalisyon anlaşmasında İslamcı parti olarak nitelenen Birleşik Arap Listesi de yer alıyor.

Aşırı sağcı siyasetçi Naftali Bennett ilk iki yıl görev yapacak, merkezdeki muhalefet lideri Yair Lapid de sonraki iki yıl başbakanlık koltuğunda olacak.

Merkezde yer alan Yair Lapid ve aşırı milliyetçi Naftali Bennett güçlerini birleştirerek dönüşümlü başbakan olmayı kabul etti.

Yolsuzluk suçlamalarıyla karşı karşıya olan İsrail Başbakanı Netanyahu’nun önümüzdeki günlerde yeni koalisyon hükümetinin iktidara gelmesini engellemek amacıyla elinden gelen her çabayı göstermesi bekleniyor. Bunda başarısız olması halinde, Netanyahu muhalefet kanadına itilmiş olacak.

İsrail basınında yer alan haberlerde, koalisyon hükümetini oluşturacak siyasi partiler arasında düşük düzeydeki siyasi atamalar konusunda bazı görüş ayrılıklarının yaşandığını bildirmişti.

Birleşik Arap Listesi lideri Mansur Abbas partisinin Lapid’in koalisyon hükümetine katılma yönünde zor bir karar aldığını açıkladı.

Basın mensuplarına konuşan Abbas, “İlk kez bir Arap parti koalisyon hükümeti oluşturulmasında bir ortak. Bu anlaşmada Arap toplumu ve genel olarak İsrail toplumunun yararına olan çok şey var” ifadelerini kullandı.

Netanyahu son yıllarda kutuplaştırıcı bir güç haline geldi

Netanyahu’nun Likud partisi 23 Mart’ta yapılan seçimlerde en fazla sayıda sandalyeyi kazanmış; ancak Netanyahu geleneksel dindar ve milliyetçi müttefikleriyle çoğunluğu sağlayamamıştı.

Netanyahu hakkındaki yolsuzluk iddialarına karşı mücadele etmek için 12 yıllık iktidarını uzatmayı ummuştu.

Netanyahu son yıllarda İsrail’de kutuplaştırıcı bir güç haline gelmiş, art arda yapılan dört seçimin ardından ülkeyi siyasi belirsizliğe sürüklemişti.

