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İsrail’de Netanyahu karşıtlarından konvoylu protesto

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2020 19:54 | Son Güncelleme

İsrail’de korona virüs salgını ile mücadele kapsamında uygulanan karantina tedbirlerine rağmen Başbakan Binyamin Netanyahu karşıtları onlarca araçlık konvoy yaparak protesto düzenledi.İsrail’de Başbakan Binyamin Netanyahu’ya karşı yapılan protestolara ülkede uygulanan karantina tedbirlerine rağmen devam ediyor.

İsrail’de korona virüs salgını ile mücadele kapsamında uygulanan karantina tedbirlerine rağmen Başbakan Binyamin Netanyahu karşıtları onlarca araçlık konvoy yaparak protesto düzenledi.
İsrail’de Başbakan Binyamin Netanyahu’ya karşı yapılan protestolara ülkede uygulanan karantina tedbirlerine rağmen devam ediyor. İsrail’in farklı bölgelerinde binden fazla araç hakkındaki yolsuzluk davası ve korona virüs salgınıyla mücadelede başarısız olduğu gerekçesiyle Netanyahu karşıtı gösteriler düzenlemek üzere Kudüs’teki Başbakanlık Konutu’na doğru yola çıktı.
Göstericiler, araçlarıyla konvoy oluştururken, ellerinde İsrail bayrakları salladıkları görüldü. Protestocular, hükümetin korona virüs salgınına verdiği tepki nedeni ile İsrail’i sosyal, sağlık ve ekonomik düzeylerde bir felakete sürüklediğini ifade etti. Bu felaket yüzünden sadece Netanyahu’nun suçlanacağını belirten göstericiler, Netanyahu’nun demokrasiyi yok etmeye çalıştığını dile getirdi. Protestocular, “Korona virüs tehlikelidir, ancak diktatörlük daha tehlikelidir. Kısıtlamalara uygun olarak gösteri yapmaya devam edeceğiz. Pes etmeyeceğiz" dedi.

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