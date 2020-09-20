HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İsrail’de protestocuları araçla ezmek isteyen sürücü engellendi

İsrail’de protestocuları araçla ezmek isteyen sürücü engellendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2020 23:51 | Son Güncelleme

İsrail’de Başbakan Binyamin Netanyahu karşıtı gösteriler sırasında protestocuları aracı ile ezmek isteyen bir kişi son anda engellendi.İsrail’de Başbakan Binyamin Netanyahu karşıtı gösteriler ülkede uygulanan karantina tedbirlerine rağmen devam ediyor.

İsrail’de Başbakan Binyamin Netanyahu karşıtı gösteriler sırasında protestocuları aracı ile ezmek isteyen bir kişi son anda engellendi.

İsrail’de Başbakan Binyamin Netanyahu karşıtı gösteriler ülkede uygulanan karantina tedbirlerine rağmen devam ediyor. Batı Kudüs’teki Başbakanlık Konutu yakınlarında bir araya gelen binlerce kişi, hakkındaki yolsuzluk davası ve korona virüs salgınını yönetmekte başarısız olduğu gerekçesiyle Netanyahu’yu protesto ederek istifaya çağırdı. Güvenlik güçleri, gösterilerin yapıldığı meydana aracıyla dalmak isteyen bir kişiyi ise son anda engelledi. Aracı meydana ulaşmadan durduran güvenlik güçleri, kimliği açıklanmayan saldırganı gözaltına aldı.
Öte yandan İsrail’de artan korona virüs vakaları nedeni 18 Eylül’den itibaren 3 haftalık karantina ilan edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 187 bin 902’ye, toplam can kaybı bin 256’ya ulaştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aylarca evine kimseyi almadı ama virüse yakalandıAylarca evine kimseyi almadı ama virüse yakalandı
Silivri’de şüpheli ölüm! Ekipler çilingir yardımıyla eve girdiSilivri’de şüpheli ölüm! Ekipler çilingir yardımıyla eve girdi
KPSS ÖABT saat kaçta? ÖSYM’den önemli hatırlatma!KPSS ÖABT saat kaçta? ÖSYM’den önemli hatırlatma!
En Çok Okunan Haberler
'Hep bir yerlerin konuşuluyor' diyen oğlunu paylaştı!
'Hep bir yerlerin konuşuluyor' diyen oğlunu paylaştı!
Uyuşturucu baronu 'Zeliş' piknikte yakalandı!
Uyuşturucu baronu 'Zeliş' piknikte yakalandı!
Galatasaray zorlu maçta gülmeyi bildi!
Galatasaray zorlu maçta gülmeyi bildi!
Libya'dan flaş Türkiye açıklaması: Başladık
Libya'dan flaş Türkiye açıklaması: Başladık
20 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
20 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
Niğde'nin Bor ilçesinde 5.1 büyüklüğünde deprem
Niğde'nin Bor ilçesinde 5.1 büyüklüğünde deprem
İlginizi Çekebilir
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Bakan Koca'dan Mansur Yavaş'ın önerisine cevap
Bakan Koca'dan Mansur Yavaş'ın önerisine cevap
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Soyunma kabininde görüntü çekerken yakalandı!
Soyunma kabininde görüntü çekerken yakalandı!
Kızını cinsel ilişkiye zorlamıştı! İğrenç olayda yeni gelişme
Kızını cinsel ilişkiye zorlamıştı! İğrenç olayda yeni gelişme
Diğer Haberler
Belarus’ta Lukaşenko karşıtı protestolar 6. haftasında
Belarus’ta Lukaşenko karşıtı protestolar 6. haftasında
Silivri’de şüpheli ölüm! Ekipler çilingir yardımıyla eve girdi
Silivri’de şüpheli ölüm! Ekipler çilingir yardımıyla eve girdi
Bağdat Uluslararası Havalimanı’na roketli saldırı
Bağdat Uluslararası Havalimanı’na roketli saldırı
Niğde'deki deprem anı kamerada! Markette yakalandı
Deprem anı kamerada! Markette yakalandı
Muharrem İnce'nin ‘Ne zaman lider olacaksınız?’ sorusuna yanıtı çevredekileri güldürdü!
‘Ne zaman lider olacaksınız?’ sorusuna yanıtı çevredekileri güldürdü!
Meteoroloji bölgeleri sıraladı ve uyardı! Gök gürültülü sağanak geliyor
Meteoroloji bölgeleri sıraladı ve uyardı! Gök gürültülü sağanak geliyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.