KUDÜS (AA) - İsrail'de Yahudiler, antik Pers imparatorluğu döneminde "yok edilmekten kurtulmaları" münasebetiyle Purim Bayramı'nı kutluyor.

İsrail’in başkenti Tel Aviv ile diğer kentlerinde çarşamba günü başlayan Purim (zar ve kura çekme) perşembe günü sona ererken, Eski Şehir bölgesinin surlarla çevrili olması nedeniyle Yahudi inancına göre Purim, Kudüs’te dün kutlanmaya başlandı ve bugün de son gün olarak devam etti.

Bayram nedeniyle, ülkede bazı kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra okullar tatil edildi.

İki gün süren bayram boyunca ülke adeta açık havada düzenlenen maskeli baloya sahne oldu.

Kutlamalar sırasında özellikle Batı Kudüs'te Yafa caddesi boyunca Yahudiler giydikleri birbirinden farklı kostümlerle sokaklarda ilginç görüntüler oluşturdu.

- Yahudilikte Purim Bayramı

İbranice'de "zar ve kura çekmek" anlamına gelen ve Tevrat’ta da geçtiğine inanılan "Purim", antik Pers imparatorluğunda yaşayan Yahudilerin, dönemin veziri Haman'ın öldürme planından kurtuluşunun anısına kutlanılan bir bayram.