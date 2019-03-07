İsrail’de Seçimler Öncesi Arap Partisine Yasak Aşırı Sağcılara Onay

İsrail Merkezi Seçim Komitesi ırkçılık iddialarıyla eleştirilen aşırı sağcı Yahudi siyasetçilerin adaylıklarını onayladı. Komite, Başbakan Benjamin Netanyahu’nun terörle suçladığı Arap partisi Ra’am Balad’ın ise seçimlere katılmaktan men edilmesine karar verdi. Bazı milletvekillerinin komitenin bu kararlarına karşı temyiz başvurusunda bulunacağı belirtiliyor.

Hakkında yolsuzluk davaları açılan ve birleşen merkez partilerinin rekabetiyle karşı karşıya kalan Başbakan Netanyahu 9 Nisan seçimleri öncesinde aşırı milliyetçi partilerle ortaklığa girdi. Bu partiler arasında yer alan Yahudi Gücü Partisi’nden Michael Ben-Ari ve Itamar Ben-Gvir’e karşı ırkçılık yaptıkları iddiasıyla önerge hazırlandı. Ancak seçim komitesi sözkonusu önergeye rağmen Yahudi Gücü Partisi üyelerinin adaylıklarını onayladı.

Temyiz başvuruları yolda

Sol parti Meretz ile merkez soldan İşçi Partisi yetkilileri seçim komitesinin bu kararını üst mahkemelere taşıyacaklarını duyurdular.

Komitenin 17’ye 10 oyla onayladığı Ra’am Balad partisinin 9 Nisan seçimlerinden men edilmesi kararına ilişkin olarak da parti yetkilileri tarafından temyiz başvurusu yapılacağı bildirildi. Ra’am Balad lideri Mansur Abbas seçim komitesinin her seçim öncesinde partilerine karşı benzer adımlar attığını hatırlattı ve bu kararın da öncekilerde olduğu gibi yüksek mahkemede asılsız kılınacağını savundu.