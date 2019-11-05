İsrail'de seçimlerin galibi Gantz, hükümetin kurulamaması nedeniyle Netanyahu'yu suçladı

KUDÜS (AA) - İsrail'de 17 Eylül'de yapılan genel seçimlerin galibi Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz, birlik hükümetinin Başbakan Binyamin Netanyahu'nun tutumu nedeniyle kurulamadığını iddia etti.

İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin tarafından hükümeti kurmakla görevlendirilen Mavi-Beyaz lideri Gantz, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Netanyahu'yu hedef aldı.

Mavi-Beyaz ve Netanyahu'nun partisi Likud arasında birlik hükümeti kurulamaması nedeniyle İsrail Başbakanı'nı suçlayan Gantz, "Netanyahu, sağ partilerden oluşan bloktan vazgeçmiyor. Netanyahu birlik hükümetinin temel çizgilerini tartışmaya hazır değil." ifadesini kullandı.

Gantz, rakibi Netanyahu'nun İsrail'i son bir yılda üçüncü kez erken seçime sürüklediğini ileri sürerek, "Ülkeyi yeni bir erken seçime götürmemek ve koalisyon hükümetini kurmak için elimden gelen her şeyi yapacağım." açıklamasında bulundu.

- İsrail'de koalisyon açmazı

İsrail'de seçmenler bu yıl ikinci kez 17 Eylül'de yapılan erken seçimlerde sandık başına gitmişti.