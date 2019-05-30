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İsrail’de serbest bırakılan Cemalettin Kerim yurda döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2019 00:14 | Son Güncelleme

İsrail’de bir aydan uzun süren tutukluluğun ardından bugün öğlen saatlerinde serbest bırakılan Arap-Türk İşadamları Derneği (ARTİAD) Başkanı Cemalettin Kerim, Türkiye’ye döndü.

İsrail’de bir aydan uzun süren tutukluluğun ardından bugün öğlen saatlerinde serbest bırakılan Arap-Türk İşadamları Derneği (ARTİAD) Başkanı Cemalettin Kerim, Türkiye’ye döndü. Tutukluluk sürecinde yaşadıklarını anlatan Kerim, “Sanki katiller gibi beş yıldızlı otellerde odayı basarak bizi kelepçeleyip götürdüler. 35 günün 30 gününde güneş görmedim” dedi.
İsrail’de 22 Nisan’da gözaltına alındıktan sonra bir aydan uzun süre tutuklu bulunan Arap-Türk İşadamları Derneği (ARTİAD) Başkanı Cemalettin Kerim, bugün serbest bırakılmasının ardından gece saatlerinde yurda döndü. Türk Hava Yolları’nın Tel Aviv’den tarifeli uçağıyla saat 22.45’te İstanbul Havalimanı’na inen Filistin asıllı Türk vatandaşı işadamı Cemalettin Kerim, havalimanında ailesi ve yakınları tarafından karşılandı.

“35 günün 30 gününde güneş görmedim”
Havalimanında kendisini görüntüleyen basın mensuplarına yaptığı açıklamada yaşadığı süreci aktaran Cemalettin Kerim, “Çok şükür ki Türkiye var. Müslümanlar içinde tek kalan ülke Türkiye. Müslümanlar her tarafta izliyor. Özellikle Filistinli gençler zindanlarda çürüyor. Gencecik çocukları tutukluyorlar oradaki mücadeleleri yüzünden. Hatta hiç yapmadıkları işler yüzünden hapse atıyorlar. Bizler bir grup işadamları ile Türkiye ile Filistin arasındaki ticari ilişkiler güçlensin diye gittik. Orada Filistinli atıl olan gençlere fabrika kurmak için gittik. Çok güzel program yaptık. Bitikten sonra bizi sanki katiller gibi beş yıldızlı otellerde odayı basarak bizi kelepçeleyip götürdüler. 35 günün 30 gününde güneş görmedim. Yani af edersiniz tavuklar gibi köpekler gibi bizi hapsettiler. Köpekler bile güneş görebiliyor ama biz göremedik. Filistin’de ihtiyacı olan ailelere yardım ettiğimiz için 10 yıl önceki hesapları yapıyorlar. Allah razı olsun Cumhurbaşkanımızdan eksik olmasın, bakanlarımıza teşekkür ediyorum. Tel Aviv’deki büyükelçilik çalışanlarına da teşekkür ediyorum beni bir dakika bile yalnız bırakmadılar. Hiçbir suç yok hiçbir delil yok. Ne olduysa dün akşam bir şey oldu. Bütün eşyalarımı topladılar ve bu sabah bizi bıraktılar” dedi.

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