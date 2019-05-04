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İsrail’de sığınaklar açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2019 14:53 | Son Güncelleme

İsrail’in Gazze’deki artan gerginlik nedeniyle sığınakları açtığı bildirildi.İsrail, Gazze’den bu sabah atılan füzeler nedeniyle ülkenin güneyindeki sığınakları açarken, plajları da tahliye etti.

İsrail’in Gazze’deki artan gerginlik nedeniyle sığınakları açtığı bildirildi.
İsrail, Gazze’den bu sabah atılan füzeler nedeniyle ülkenin güneyindeki sığınakları açarken, plajları da tahliye etti. İsrail basınında yer alan habere göre, İsrail makamlarının Gazze sınırına yakın bölgelerde sığınakları açtığını ve plajları tatilcilerden tahliye ettiğini aktardı. İsrail’den daha önce yapılan açıklamada ise Gazze Şeridi’nden İsrail tarafına yaklaşık 100 füze atıldığı aktarıldı. Atılan füzeler nedeniyle Gazze Şeridi’ne yakın bölgelerde siren sesleri çalındı. Bununla birlikte Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in saldırıları sonucu son 24 saatte 5 Filistinlinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
İsrail’den yapılan açıklamada ise "Gazze Şeridi’ndeki Hamas’a ait hedefleri vurmaya başladık" ifadesi kullanıldı.

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