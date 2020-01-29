İsrail'de ultra sağcılar ilhak için bastırıyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile birlikte Salı günü açıkladığı Ortadoğu Planı'na yönelik tepkiler sürüyor. Plan kapsamında Filistinlilerin belirli şartlar altında devlet kurmasının ve İsrail'e de Batı Şeria'nın yüzde 30'unu ilhak etme yolu açılıyor.

ABD'nin plan kapsamında Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim yerlerini tanıdığını açıklamasıyla İsrail'deki ultra sağcılar da bu bölgelerin ilhak edilmesi yönünde açıklamalar yapıyor.

Ultra sağcı Savunma Bakanı Naftali Bennett Çarşamba günü yaptığı açıklamada, "bunun bir seferlik bir şans" olduğunu vurgulayarak İsrail'in 2 Mart'ta yapılacak parlemento seçimlerinden önce Batı Şeria'daki ilhakı gerçekleştirmesini talep etti. Bennet aynı zamanda bir Filistin devletinin kurulmasına da karşı olduklarını vurguladı

"Netanyahu'ya hediye"

İsrail basını ise ABD'nin Ortadoğu Planı'nı, Mart'taki seçimlerde yeniden aday olmaya hazırlanan ve hakkında yolsuzluk, rüşvet ve güveni kötüye kullanmak suçlamaları bulunan Netanyahu için bir "hediye" olarak değerlendiriyor.