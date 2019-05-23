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İsrail’de yangın nedeniyle yüzlerce kişi tahliye edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 23.05.2019 23:18 | Son Güncelleme

İsrail’de sıcaklığın 43 dereceye ulaşması nedeniyle çeşitli bölgelerde yangın çıktı ve yüzlerce kişi tahliye edildi.İsrail’de 43 dereceye çıkan sıcaklık nedeniyle çeşitli bölgelerde yangın çıktı.

İsrail’de sıcaklığın 43 dereceye ulaşması nedeniyle çeşitli bölgelerde yangın çıktı ve yüzlerce kişi tahliye edildi.
İsrail’de 43 dereceye çıkan sıcaklık nedeniyle çeşitli bölgelerde yangın çıktı. Ülke genelinde yaklaşık 24 saat süren yangınlardan sonra İsrail, kırmızı alarmda. Çıkan yangınların söndürülmesi için onlarca yangın söndürme ekibi görevlendirildi. Kudüs’ün kuzeybatısındaki Haril yerleşim bölgesinde de aşırı sıcaklar nedeniyle yangın çıktığı ve yüzlerce kişinin tahliye edildiği bildirildi. Ülkenin güneyindeki Karmia ve Zekim bölgelerinde yangın nedeniyle elektriklerin kesildiği öğrenildi. Yangınlarda can kaybı olmadığı duyuruldu.

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