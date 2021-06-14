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İsrail'de yeni hükümet güvenoyu aldı

14.06.2021 08:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrail'de 12 yıldan bu yana Netanyahu'suz ilk hükümet meclisten güvenoyu alarak görevine başladı.

İsrail'de yeni hükümet güvenoyu aldı

Sekiz partinin koalisyonundan oluşan hükümetin başbakanı ise aşırı sağcı Yamina partisinin lideri Naftali Bennett.İsrail'de Gelecek Var Partisi lideri Yair Lapid ve Yamina lideri Naftali Bennett'in öncülüğünde sekiz partiden oluşan koalisyon hükümeti, 120 sandalyeli İsrail Meclisi Knesset'te, 60 milletvekilinin onayı ile güvenoyu almayı başardı.

Hükümetin bu kritik eşiği aşmasıya birlikte 2009 yılından bu yana devam eden Benyamin Netanyahu dönemi resmen sona ermiş oldu. Koalisyon ortakları arasında yapılan anlaşma doğrultusunda ilk iki yıl başbakanlık görevini aşırı sağcı Yamina partisi lideri Naftali Bennett üstlenecek. Bennett bu görevi 2023'te Lapid'e devredecek.

İsrail medyasında yer alan haberlere göre, yenide kabinede 27 bakan görev alacak. İsrailli Arapların ve sol kanattan partilerin de dahil olduğu sekiz partili koalisyon hükümetinde İsrail tarihinde ilk kez dokuz kadın bakanın bulunacağı belirtiliyor.

Likud partisi lideri Netanyahu'nun koalisyon hükümetini kurmakta başarısız olmasının ardından hükümeti kurma görevi Eski Maliye Bakanı Gelecek Var Partisi Lideri Yair Lapid'e verilmişti. Ancak sekiz partili koalisyonun fiilen yürüyüp yürüyemeyeceği konusunda şüpheler bulunuyor. Kaolisyonu oluşturan bileşenler arasında büyük görüş ayrılıkları olduğuna dikkat çekiliyor. Kurduğu internet start-up girişimiyle milyoner olan Bennett ulusalcı-muhafazakar siyaseti temsil ediyor, partisi de Yahudi yerleşimcilere yakın olarak biliniyor. Koalisyon ortakları sol görüşlü Meretz, İşçi Partisi ve Arap Raam partisi ise bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasından yana ve İsrail'in son yıllarda izlediği kitlesel yerleşim politikasına karşı çıkıyor.

dpa,DW / BÖ,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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