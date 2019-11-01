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İsrail'de yeni hükümet için Araplarla istişareler

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2019 06:31 | Son Güncelleme

Ortak Arap Listesi Bloku Başkanı Eymen Avde: - "İlk kez (Araplar olarak) hükümet kurma görüşmelerine davet ediliyoruz"

KUDÜS (AA) - İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilerden oluşan Ortak Arap Listesi Bloku Başkanı Eymen Avdeş, ilk kez İsrail'de hükümeti kurma görüşmelerine katıldıklarını söyledi.

Avde sosyal medya hesabı Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, İsrail'de geçen ay yapılan genel seçimleri kazanan ve hükümeti kurmakla görevlendirilen Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz ile bir araya geldiklerini belirtti.

Avde, Ortak Arap Listesi Bloku milletvekili Ahmed Tiybi'nin de katıldığı görüşmede hükümet kurma çalışmaları kapsamında herhangi bir anlaşmaya varılmadığını aktardı.

Görüşmenin önemine dikkati çeken Avde, "İlk kez (Araplar olarak) hükümet kurma görüşmelerine davet ediliyoruz." ifadesini kullandı.

Görüşmenin gerçekleştiği ortamın, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun yönetimindeki ortamdan daha farklı olduğunu belirten Avde, "Durum karmaşık. Gantz, Ortak Arap Listesi Bloku'nun desteklediği bir azınlık hükümeti ile ulusal sağcı bir hükümet arasında seçim yapsa, ulusal hükümeti tercih eder." değerlendirmesinde bulundu.

Mavi-Beyaz İttifakı'nın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Gantz'ın Avde ve Tiybi ile buluşmasında oldukça olumlu bir havanın hakim olduğu ve Arap toplumunun önemli sorunları hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

Açıklamada, Arap vatandaşları ilgilendiren sorunların hiçbir şey dikkate alınmaksızın çözüleceği vurgulandı.

Ancak, Gantz Avde'nin işaret ettiği Filistin sorununa dair herhangi bir bilgi vermedi.

İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin, Netanyahu'nun başarısız olması üzerine geçen hafta hükümeti kurma görevini eski İsrail Genelkurmay Başkanı ve Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz'a vermişti.

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hükümet israil Ortak Arap Listesi Bloku

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