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İsrail’de Yeni Hükümet İçin Güvenoyu Hazırlığı

07.06.2021 18:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Knesset Başkanı, hükümetin güven oylamasının bir hafta içinde yapılacağını açıkladı; ancak güvenoyu için net bir tarih verilmedi

İsrail’de Yeni Hükümet İçin Güvenoyu Hazırlığı

İsrail Parlamentosu (Knesset) Başkanı Yariv Levin, Başbakan Benyamin Netanyahu'yu saf dışı bırakmaya hazırlanan yeni hükümetin güven oylamasının bir hafta içinde yapılacağını açıkladı; ancak güvenoyu için belirli bir tarih verilmedi.

İsrail'in en uzun süre görev yapan liderinin yerini alacak milliyetçi siyasetçi Naftali Bennett, Pazar günü Netanyahu'ya "vazgeçmesi" ve kurulan yeni koalisyonun ortaklarını ikna çabalarını bırakması çağrısında bulundu.

Bennett, Netanyahu'ya sadık Knesset Başkanı Yariv Levin'i, solcu, sağcı, merkezci ve Arap partilerinden oluşan hükümetin yemin edebilmesi için güven oylamasını ertelememeye ve oylamayı Çarşamba günü düzenlemeye çağırdı.

Levin, parlamentoya yaptığı resmi duyuruda, muhalefet lideri Yair Lapid'in kendisine ve İsrail Cumhurbaşkanı’na koalisyon konusunda anlaşmaya varıldığını bildirdiğine dikkati çekerek, yasayla belirlenen bir zaman dilimine göre, 14 Haziran'a kadar güven oylaması yapılacağını söyledi.

"36'ncı hükümeti kurma oturumunun tarihiyle ilgili bir duyuru, milletvekillerine yakında iletilecektir" dedi.

Lapid-Bennett hükümeti parlamentoda oyçokluğu sağlayamazsa, sonuçsuz kalan 23 Mart seçimlerinin ardından İsrail büyük olasılıkla iki yıldan kısa bir süre içinde beşinci defa sandık başına gidecek.

Netanyahu’dan seçimlerde hile iddiası

Başbakan Benyamin Netanyahu Pazar günü, kurulacak yeni koalisyonunun demokrasi tarihinin "en büyük seçim hilesinin" sonucu olduğunu söylemişti.

Netanyahu, sağ görüşlü Likud partisinin milletvekillerine yaptığı yorumlarda, "Ülke tarihindeki, hatta bana göre herhangi bir demokrasi tarihindeki en büyük seçim hilesine tanık oluyoruz" demişti.

Netanyahu'nun yorumlarından saatler sonra, yerine başbakan olarak geçecek milliyetçi Naftali Bennett, İsrail'in en uzun süre görev yapan liderini ‘yakıp yıkma’ taktiğini bırakmaya ve "kendisi yönetmese bile halkın hükümet kurma izni olduğunu" kabul etmeye çağırmıştı.

Netanyahu seçimde hile suçlamasını, İsrail'in iç istihbarat yetkilisinin siyasi şiddet olasılığı konusunda açık uyarıda olduğu bir dönemde yaptı.

İsrail İç İstihbarat Servisi Şin-Bet Başkanı, Cumartesi günü kamuoyuna yaptığı nadir bir uyarıda, internette giderek artan aşırıcı söylemin şiddete yol açabileceğini kaydetmişti.

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