İsrail’de Yeni Karantina Önlemleri Devrede

Son haftalarda Corona virüsü vakalarının tırmandığı İsrail bugünden itibaren 3 hafta sürecek karantina dönemine girdi. Yerel saatle öğleden sonra 2’den itibaren uygulamaya giren yeni önlemler kapsamında, çok sayıda iş yeri kapandı. Kalabalık gruplar halinde toplanılmasını engellemek amacıyla çok sıkı kurallar getirildi. Yeni önlemler İsrailliler’in ailelerini ziyaret ettikleri ve ibadet ettikleri Roş Aşana bayramına denk geldi. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Perşembe akşamı yaptığı açıklamada, hastanelerde yoğunluğun yaşanmaması için daha sıkı önlemlere ihtiyaç duyulabileceği konusunda uyarıda bulundu. Şu anda İsrail’de 46 bin Corona virüsü vakası var. Hastanede tedavi altına alınan en az 577 kişinin durumu ağır. Yeni önlemler kapsamında daha önce açılmış olan neredeyse bütün iş yerleri kapalı olacak. İsrailliler evlerinden ancak 1 kilometre uzağa gidebilecek. Gıda ve ilaç alışverişi, halka açık bir iş yerinde çalışmak, protestoya katılmak ve evcil hayvan bakımı gibi durumlarsa yasak kapsamında değil.

Salgın başladığından bu yana İsrail’deki toplam virüs vakalarının sayısı 175 bin. Ülkede en az 1.169 kişi de hayatını kaybetti. İsrail’de şu anda bir günde görülen ortalama vaka sayısı 5 bin. Bu oran dünyada kişi başına düşen vaka sayısı açısından en yüksek oranlardan biri. Ani açılmanın ardından vaka sayıları tırmandı İsrail salgının ilk aşamalarında sıkı tedbirleri uygulamaya koyan ve sınırlarını kapatan ilk ülkeler arasındaydı. İş yerleri kapanmış, İsrailliler evlerinden çıkmamıştı. Önlemler sayesinde Mayıs ayında bir günde görülen yeni vaka sayısı onlu rakamlara düşmüştü. Ancak iş yerlerinin aniden açılması kararının ardından vaka sayıları yeniden yükselmeye başladı. Mayıs ayında hükümetin restoran, bar, park ve yüzme havuzlarını açma kararı almasının ardından konuşan İsrail Başbakanı Netanyahu, “ekonomiye destek olmak ama aynı zamanda hayatınızı kolaylaştırmak istiyoruz. Dışarı çıkıp normale dönerek bir kahve ya da bira içebilmenizi istiyoruz. Öncelikle tadını çıkarın” demişti.