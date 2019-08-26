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"İsrail'de yine kirli bir oyun oynanıyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2019 22:15 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: - "İsrail'de seçim zamanı yine kirli bir oyun oynanıyor. İşgal altındaki Filistin'in başkenti Doğu Kudüs'te Filistinli kardeşlerimize yardım etmekten ve Filistin davasını savunmaktan asla vazgeçmeyeceğiz"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail'de 17 Eylül'de yapılacak erken seçim öncesi "yine kirli bir oyun oynandığını" belirterek, "İşgal altındaki Filistin'in başkenti Doğu Kudüs'te Filistinli kardeşlerimize yardım etmekten ve Filistin davasını savunmaktan asla vazgeçmeyeceğiz." dedi.

Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "İsrail'de seçim zamanı yine kirli bir oyun oynanıyor. İşgal altındaki Filistin'in başkenti Doğu Kudüs'te Filistinli kardeşlerimize yardım etmekten ve Filistin davasını savunmaktan asla vazgeçmeyeceğiz." ifadesini kullandı.

- Her seçim öncesi Türkiye hedefte

İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, Türkiye'nin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yürüttüğü faaliyetlerin durdurulması için önlem paketi hazırlanması emrini verdiğini açıklamıştı.

Katz'ın, bu açıklamasının, İsrail'de 17 Eylül'de yapılacak erken seçimler öncesinde gelmesi dikkati çekmişti.

İsrail'de, seçim dönemlerinde aşırı sağcı politikacılar, genellikle Türkiye'yi hedef alan açıklamalarda bulunuyor.

Türkiye, işgal altındaki Doğu Kudüs'te ikamet eden Filistinlilere yönelik insani yardım ve kalkınma projeleriyle sosyal ve kültürel faaliyetler yürütüyor.

Doğu Kudüs'ü 1967'de işgal eden İsrail'in, kentte yaşayan Filistinlilere yönelik bu faaliyetlerden rahatsız olduğu biliniyor.

İsrail basınında sık sık Türkiye'nin Doğu Kudüs'teki faaliyetlerini hedef alan çarpıtma haberler çıkması da dikkati çekiyor.

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