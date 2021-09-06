İsrail'de Yüksek Güvenlikli Hapishaneden 6 Filistinli Kaçtı

İsrail’de yüksek güvenlikli bir hapishaneden 6 Filistinli mahkum firar etti. İsrail Başbakanı Naftali Bennett, olayı “vahim” olarak niteledi.

Polis ve askerler Gilboa Hapishanesi’nde yaşanan firar olayının ardından arama çalışmalarına başladı.

Kaçan Filistinlilerden 5’inin İslami Cihad üyesi oldukları bir kişinin de Fetih Partisi’nin silahlı kanadının eski komutanlarından biri olduğu açıklandı.

Kaçan 6 kişinin, hücrelerindeki tuvaletten kazdıkları bir tünelle firar ettiklerinin anlaşıldığı belirtildi.

Söz konusu hapishane İsrail’de Filistinli suçluların tutulduğu ülkedeki en yüksek güvenlikli hapishane olarak biliniyor.

Kaçan mahkumlardan dördünün ömür boyu hapis cezasına çarptırılmış kişiler oldukları ifade ediliyor.

Hamas Sözcüsü Fevzi Barhum, mahkumların kaçış haberini memnuniyetle karşıladıklarını söyledi ve “Bu büyük zafer, düşmanın zindanlarıki cesur askerlerimizin iradelerinin ve kararlılıklarının yenilemeyeceğini bir kez daha kanıtlamaktadır” dedi.

Bir polis yetkilisi kaçan şahısların Batı Şeria’ya ulaşmaya çalıştıklarını düşündüklerini söyledi. Üzerinde durulan bir başka olasılıkta kaçan kişilerin Ürdün sınırına doğru hareket etmesi.

Kaçan kişilerden El Aksa Tugayları’nın komutanlarından biri olan Zekeriya Zubeyde olduğu açıklandı. El Aksa Tugayları, özellikle 2000 ve 2005 yılları arasında İsrail’de düzenledikleri saldırılarla adını duyurmuştu.

