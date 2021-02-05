İsrail’de yüzlerce Filistinli, İsrail polisi ile çatıştı

İsrail’de yüzlerce Filistinli, İsrail polisinin ülkede artan şiddet olaylarını önleyememesini protesto etmek için sokaklara dökülürken, göstericiler ve polis arasında arbede çıktı.

İsrail’in kuzeyindeki Umm al-Fahm kentinde yüzlerce Filistinli, İsrail polisinin ülkede artan şiddet olaylarını önleyememesini protesto etmek için sokaklara döküldü. Protestocular, İsrail polisinin Arap kentlerinde artan suç oranlarına karşı eylemsizliğini kınadı. Benzer protestolar, Hayfa’nın kuzeydoğusundaki Tamra’ya ek olarak, Nasıra, Tira gibi birçok kentte düzenlendi. Protestocular ile İsrail polis arasında arbede çıktı. Protestocuların yangın çıkarması sonucu yollar trafiğe kapatılırken, olaylarda yaralanma olmadığı bildirildi.

