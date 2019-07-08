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İsrail’deki Etiyopyalı Yahudilerin ırkçılık karşıtı protestoları devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2019 21:07 | Son Güncelleme

Etiyopya asıllı bir gencin polis kurşunuyla hayatını kaybetmesi nedeniyle İsrail’in başkenti Tel Aviv ve Netanya kentinde gösteriler düzenlendi

KUDÜS (AA) - Etiyopya asıllı 19 yaşındaki İsrail vatandaşı Solomon Tekah'ın polis kurşunuyla yaşamını yitirmesi nedeniyle İsrail’de başlayan ırkçılık karşıtı protestolar bugün de devam etti.

Tekah’ın 30 Haziran’da İsrail'in kuzeyindeki Kiryat Haim kentinde görevde olmayan bir polisin silahından çıkan kurşunla hayatını kaybetmesi nedeniyle Etiyopya asıllı Yahudiler, başkent Tel Aviv ve Netanya kentinde gösteriler düzenledi.

Tel Aviv’deki Azrieli Kavşağı’da toplanan çok sayıda gösterici, "Irkçılık öldürür" sloganları atarak Rabin Meydanı’na kadar yürüdü.

Aralarında çok sayıda Etiyopya asıllı kadınının da bulunduğu göstericiler, "Anne, bir sonraki kurban olmama izin verme", "Siyah olmak suç değildir", "Beni vurma, ben sadece siyahi bir gencim" yazan pankartlar taşıdı.

Tekah’ın ölümü nedeniyle tutulan 7 günlük yasın ardından yeniden başlayan gösteriye çok sayıda İsrailli de destek verdi.

Gösteri nedeniyle yoğun güvenlik önlemleri alan polis, göstericilerin geçeceği yolları geçici olarak trafiğe kapattı.

- Netanya’da 6 gözaltı

Tel Aviv’deki gösteride herhangi bir taşkınlık olmazken, polis ülkenin kuzeyindeki Netanya kentinde düzenlenen protestoda "kamu düzenini ihlal" ettikleri gerekçesiyle 6 göstericinin gözaltına alındığını açıkladı.

Solomon Tekah'ın 30 Haziran’da görevli olmayan bir polisin silahından çıkan kurşun nedeniyle hayatını yitirmesi geçen hafta ülke genelinde protestolara neden olmuştu. Birçok şehirde düzenlenen gösterilerde protestocular ile polis arasında zaman zaman arbede yaşanmıştı.

Gösterilerin en önemli adreslerinden biri olan başkent Tel Aviv'de geçen hafta salı günü protestocular, Azrieli Tower yakınlarındaki bir ana yolu çift yönlü trafiğe kapatmış, bazı araçları ateşe vermişti.

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, Etiyopya asılı Yahudilerin geçen hafta ülke genelinde düzenlediği gösterilerde 111 polisin yaralandığı, 136 göstericinin gözaltına alındığı belirtilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Etiyopya asıllı Yahudiler israil protesto Tel Aviv

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