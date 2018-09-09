İsrail'deki Eurovision'u boykota 140 sanatçıdan destek

LONDRA (AA) - Dünya çapında 140 sanatçı, İsrail'de yapılacak 64. Eurovision Şarkı Yarışması'nın boykot edilmesine İngiliz The Guardian gazetesinde yayımladıkları mektupla destek verdi.
Gazetede 140 sanatçının imzasıyla yayımlanan mektupta, “Biz, burada imzası bulunan sanatçılar, Filistinli sanatçıların İsrail’in ev sahipliğinde yapılacak 2019 Eurovision Şarkı Yarışması'nı boykot çağrısını destekliyoruz. Filistinliler, özgürlüklerine, adalet ve eşit haklara kavuşana kadar onları temel haklarından mahrum eden devlet ile işler eskisi gibi yürütülmemeli.” ifadelerine yer verildi.
İsrail’in geçen yılki Eurovision yarışmasını kazanmasının ardından İsrail ordusunun Gazze’de aralarında 6 çocuğun da bulunduğu 62 silahsız Filistinli göstericiyi öldürdüğü ve yüzlercesini de yaraladığı hatırlatılan mektupta, “İsrail, Filistinlilerin temel haklarını on yıllardır olduğu gibi ihlal etmeyi sürdürdüğü müddetçe 2019 Eurovision yarışmasının bu ülkede yapılması boykot edilmeli.” çağrısında bulunuldu.
Avrupa Yayın Birliğinin (EBU), yarışmayı Kudüs'te yapmayı planlayan İsrail’den yarışmanın yerini değiştirmesi talebinin de yetersiz olduğu belirtilen mektupta, “İsrail’in ev sahipliği iptal edilmeli ve yarışma daha iyi insan hakları sicili olan başka bir ülkeye taşınmalı.” önerisi yapıldı.
Mektuba imza atan sanatçılar arasında müzisyen Roger Waters, yönetmen Ken Loach, yazar Yann Martel’in yanı sıra 6 İsrailli isim de yer aldı.
Portekiz'in Lizbon kentinde mayıs ayında yapılan 63. Eurovision Şarkı Yarışması'nı İsrail'i temsilen Netta Barzilay "Toy" adlı şarkısıyla kazanmıştı. Yarışma sonrası Barzilay, "İsrail'i ve Kudüs'ü çok seviyorum.'' şeklinde açıklama yapmıştı.
Eski Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba: Halkı aydınlatın
Balıkesir'de yavru köpeklerini gezdirirken dehşeti yaşadı
Antalya'da düğüne haciz memuru şoku... Damat: Cebimdeki bütün para bu!
Yerel seçim sonuçları için İstanbul ve Ankara için bomba iddia
Düğünde havaya ateş açtılar! Yaralılar var
BAE'den flaş İdlib çıkışı!
Hasan Nafia: Kasımda büyük değişiklikler olacak!
Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan ve Mehmet Şimşek yeni parti kuracak iddiasına yanıt
Bakan Selçuk'tan dikkat çeken mesajlar: Kıyameti koparmamız lazım
80 bin kişi alınacak!
Okuyucu Yorumları 0 yorum